Югорчане совершат восхождение на гору в честь Дня защитника Отечества

В ХМАО группа людей собирается 23 февраля подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило правительство региона.
«Группа из 25-ти человек отправится в путешествие протяженностью более 1 000 километров. Маршрут проложен через Ханты-Мансийск, Нягань, Приобье, Игрим, Саранпауль и предгорья Неройки. Его югорчане преодолеют (23 февраля — прим URA.RU) на машинах, а затем совершат восхождение на одну из самых высоких вершин приполярного Урала», — написало правительство региона в telegram-канале.
Туристы уже не в первый раз поднимаются на эту гору 23 февраля. В этот раз в него вложен особый символизм, так как среди участников есть два ветерана СВО.
Один из организаторов похода Игорь Илык рассказал, какие у них планы на этот маршрут. «Чем уникальна история этого года? Мы хотим классифицировать этот маршрут, то есть внести его в базу маршрутов федерации альпинистов России. После этого альпинисты смогут официально получить спортивный разряд», — сообщил он.
В том году в День защитника Отечества российские путешественники и блогеры поднялись на гору Неройка в Березовском районе. Сделали они это при температуре около -40 градусов.
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