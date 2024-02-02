02 февраля 2024

Югорчане совершат восхождение на гору в честь Дня защитника Отечества

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В ХМАО совершат путешествие протяженностью более тысячи километров Фото:

В ХМАО группа людей собирается 23 февраля подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило правительство региона.

«Группа из 25-ти человек отправится в путешествие протяженностью более 1 000 километров. Маршрут проложен через Ханты-Мансийск, Нягань, Приобье, Игрим, Саранпауль и предгорья Неройки. Его югорчане преодолеют (23 февраля — прим URA.RU) на машинах, а затем совершат восхождение на одну из самых высоких вершин приполярного Урала», — написало правительство региона в telegram-канале.

Туристы уже не в первый раз поднимаются на эту гору 23 февраля. В этот раз в него вложен особый символизм, так как среди участников есть два ветерана СВО.

Один из организаторов похода Игорь Илык рассказал, какие у них планы на этот маршрут. «Чем уникальна история этого года? Мы хотим классифицировать этот маршрут, то есть внести его в базу маршрутов федерации альпинистов России. После этого альпинисты смогут официально получить спортивный разряд», — сообщил он.

В том году в День защитника Отечества российские путешественники и блогеры поднялись на гору Неройка в Березовском районе. Сделали они это при температуре около -40 градусов.

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В ХМАО группа людей собирается 23 февраля подняться на гору Неройка в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщило правительство региона. «Группа из 25-ти человек отправится в путешествие протяженностью более 1 000 километров. Маршрут проложен через Ханты-Мансийск, Нягань, Приобье, Игрим, Саранпауль и предгорья Неройки. Его югорчане преодолеют (23 февраля — прим URA.RU) на машинах, а затем совершат восхождение на одну из самых высоких вершин приполярного Урала», — написало правительство региона в telegram-канале. Туристы уже не в первый раз поднимаются на эту гору 23 февраля. В этот раз в него вложен особый символизм, так как среди участников есть два ветерана СВО. Один из организаторов похода Игорь Илык рассказал, какие у них планы на этот маршрут. «Чем уникальна история этого года? Мы хотим классифицировать этот маршрут, то есть внести его в базу маршрутов федерации альпинистов России. После этого альпинисты смогут официально получить спортивный разряд», — сообщил он. В том году в День защитника Отечества российские путешественники и блогеры поднялись на гору Неройка в Березовском районе. Сделали они это при температуре около -40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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