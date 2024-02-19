Депутат думы ХМАО назвала людей тупыми

Депутат Глотова из ХМАО потребовала наказать курильщиков, не убравших за собой

19 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутат Глотова из ХМАО потребовала сообщать о злостных нарушителях их работодателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы ХМАО от КПРФ Александра Глотова назвала людей тупыми. Но сразу оговорилась, что считает такими не всех. Коммунистка предложила сообщать работодателям о злостных нарушителях закона о запрете курения в общественных местах. Глотову возмутило, что ей постоянно приходится бороться с соседями и перешагивать через банки с окурками на площадке, и она потребовала добавить агитацию и общественное порицание курильщикам-рецидивистам, передает журналист URA.RU с заседания депутатского комитета. «Вы знаете, люди бывают просто тупые, что ли. Они же разные бывают. Можно же на работу сообщить? Если человек не понимает? Это очень подействует», — уверяла депутат. Коммунистка выразила возмущение в ходе обсуждения вопроса о внесении поправок в региональный КоАП, предполагающий ограничение на курение в общественных местах, в том числе и на лестничных клетках, а также возможность взимания штрафов за нарушение не только полицейскими, но и представителями органов местного самоуправления. Коллеги Глотовой на заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству от внесения дополнительных санкций, включающих доносы, отшутились. Административное наказание за курение в неположенном месте предлагается установить в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО от КПРФ Александра Глотова назвала людей тупыми. Но сразу оговорилась, что считает такими не всех. Коммунистка предложила сообщать работодателям о злостных нарушителях закона о запрете курения в общественных местах. Глотову возмутило, что ей постоянно приходится бороться с соседями и перешагивать через банки с окурками на площадке, и она потребовала добавить агитацию и общественное порицание курильщикам-рецидивистам, передает журналист URA.RU с заседания депутатского комитета. «Вы знаете, люди бывают просто тупые, что ли. Они же разные бывают. Можно же на работу сообщить? Если человек не понимает? Это очень подействует», — уверяла депутат. Коммунистка выразила возмущение в ходе обсуждения вопроса о внесении поправок в региональный КоАП, предполагающий ограничение на курение в общественных местах, в том числе и на лестничных клетках, а также возможность взимания штрафов за нарушение не только полицейскими, но и представителями органов местного самоуправления. Коллеги Глотовой на заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству от внесения дополнительных санкций, включающих доносы, отшутились. Административное наказание за курение в неположенном месте предлагается установить в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 500 рублей.