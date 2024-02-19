Депутат думы ХМАО назвала людей тупыми

Депутат думы ХМАО от КПРФ Александра Глотова назвала людей тупыми. Но сразу оговорилась, что считает такими не всех. Коммунистка предложила сообщать работодателям о злостных нарушителях закона о запрете курения в общественных местах. Глотову возмутило, что ей постоянно приходится бороться с соседями и перешагивать через банки с окурками на площадке, и она потребовала добавить агитацию и общественное порицание курильщикам-рецидивистам, передает журналист URA.RU с заседания депутатского комитета.
«Вы знаете, люди бывают просто тупые, что ли. Они же разные бывают. Можно же на работу сообщить? Если человек не понимает? Это очень подействует», — уверяла депутат.
Коммунистка выразила возмущение в ходе обсуждения вопроса о внесении поправок в региональный КоАП, предполагающий ограничение на курение в общественных местах, в том числе и на лестничных клетках, а также возможность взимания штрафов за нарушение не только полицейскими, но и представителями органов местного самоуправления. Коллеги Глотовой на заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству от внесения дополнительных санкций, включающих доносы, отшутились. Административное наказание за курение в неположенном месте предлагается установить в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 500 рублей.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.