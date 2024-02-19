В Златоусте мужчина выкинул друга из окна

20 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Мужчину вытолкнули из окна четвертого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 40-летний мужчина вытолкнул 36-летнего друга из окна. Как URA.RU рассказал старший следователь отдела СКР города Антон Патраков, убийство произошло в ходе пьяной ссоры. «Инцидент произошел 15 февраля на улице Карла Маркса в Златоусте. Около 15 часов мужчина пришел к другу детства, чтобы обсудить свой конфликт с третьей стороной. Принес спиртное. Приятели и отец хозяина квартиры, с которым он жил вместе, отправились на кухню, где начали распивать», — рассказал URA.RU Патраков. Опьянев, друзья поссорились и начали драться. Пришедший выхватил нож и дважды ударил им знакомого в область сердца и правого легкого. Потасовка продолжилась. Нож забрал отец, вслед за тем ушедший в комнату спать. В ходе драки бывшие друзья перемещались по всей квартире, в какой-то момент оказавшись на кухне, где было открыто окно. «Воспользовавшись данным обстоятельством, хозяин квартиры вытолкнул друга на улицу. Упав с четвертого этажа, тот от высотной травмы скончался на месте. Вину мужчина не признал. Считает, что защищался после нанесения смертельных травм», — пояснил URA.RU следователь. Все участники конфликта ранее были судимы. Обвиняемый многократно признавался виновным в преступлениях против личности и имущественных, как и его отец. Детей и семьи нет. У погибшего, по предварительным данным, имеется малолетний ребенок, но жил мужчина один в съемной квартире. Судили его единожды за причинение телесных повреждений. Потерпевший работал на метзаводе, обвиняемый вел асоциальный образ жизни и трудоустроен нигде не был. Хозяина квартиры после инцидента доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. У мужчины были повреждены верхние ткани и мышцы, но внутренние органы не задеты. В настоящий момент он находится в СИЗО. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) 40-летний мужчина вытолкнул 36-летнего друга из окна. Как URA.RU рассказал старший следователь отдела СКР города Антон Патраков, убийство произошло в ходе пьяной ссоры. «Инцидент произошел 15 февраля на улице Карла Маркса в Златоусте. Около 15 часов мужчина пришел к другу детства, чтобы обсудить свой конфликт с третьей стороной. Принес спиртное. Приятели и отец хозяина квартиры, с которым он жил вместе, отправились на кухню, где начали распивать», — рассказал URA.RU Патраков. Опьянев, друзья поссорились и начали драться. Пришедший выхватил нож и дважды ударил им знакомого в область сердца и правого легкого. Потасовка продолжилась. Нож забрал отец, вслед за тем ушедший в комнату спать. В ходе драки бывшие друзья перемещались по всей квартире, в какой-то момент оказавшись на кухне, где было открыто окно. «Воспользовавшись данным обстоятельством, хозяин квартиры вытолкнул друга на улицу. Упав с четвертого этажа, тот от высотной травмы скончался на месте. Вину мужчина не признал. Считает, что защищался после нанесения смертельных травм», — пояснил URA.RU следователь. Все участники конфликта ранее были судимы. Обвиняемый многократно признавался виновным в преступлениях против личности и имущественных, как и его отец. Детей и семьи нет. У погибшего, по предварительным данным, имеется малолетний ребенок, но жил мужчина один в съемной квартире. Судили его единожды за причинение телесных повреждений. Потерпевший работал на метзаводе, обвиняемый вел асоциальный образ жизни и трудоустроен нигде не был. Хозяина квартиры после инцидента доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. У мужчины были повреждены верхние ткани и мышцы, но внутренние органы не задеты. В настоящий момент он находится в СИЗО. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.