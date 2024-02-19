19 февраля 2024

Полина Гагарина в Перми пообщается с учащимися школы искусств

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, портрет, гагарина полина
Полина Гагарина не только даст концерт, но и пообщается с подростками Фото:
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Полина Гагарина, певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, перед концертом в Перми посетит институт культуры и детскую школу искусств. Там она намерена пообщаться с учащимися.

«Полина Гагарина посетит ПГИК и Центральную детскую школу искусств. Для популярной певицы проведут экскурсию по учреждениям. Также она пообщается с учащимися», — сообщает «Вкурсе» в Telegram со ссылкой на неназванные источники. Вечером Гагарина выступит с концертной программой «Навсегда».

Как рассказывало URA.RU, 14 февраля в Пермь приезжал другой музыкант и по совместительству доверенное лицо Путина — Игорь Бутман. Кроме прочего, он посетил отремонтированный зал Пермской краевой филармонии и осмотрел строящееся здание Краевой музыкальной школы.

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Полина Гагарина, певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, перед концертом в Перми посетит институт культуры и детскую школу искусств. Там она намерена пообщаться с учащимися. «Полина Гагарина посетит ПГИК и Центральную детскую школу искусств. Для популярной певицы проведут экскурсию по учреждениям. Также она пообщается с учащимися», — сообщает «Вкурсе» в Telegram со ссылкой на неназванные источники. Вечером Гагарина выступит с концертной программой «Навсегда». Как рассказывало URA.RU, 14 февраля в Пермь приезжал другой музыкант и по совместительству доверенное лицо Путина — Игорь Бутман. Кроме прочего, он посетил отремонтированный зал Пермской краевой филармонии и осмотрел строящееся здание Краевой музыкальной школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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