Полина Гагарина в Перми пообщается с учащимися школы искусств

Полина Гагарина, певица и доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, перед концертом в Перми посетит институт культуры и детскую школу искусств. Там она намерена пообщаться с учащимися.
«Полина Гагарина посетит ПГИК и Центральную детскую школу искусств. Для популярной певицы проведут экскурсию по учреждениям. Также она пообщается с учащимися», — сообщает «Вкурсе» в Telegram со ссылкой на неназванные источники. Вечером Гагарина выступит с концертной программой «Навсегда».
Как рассказывало URA.RU, 14 февраля в Пермь приезжал другой музыкант и по совместительству доверенное лицо Путина — Игорь Бутман. Кроме прочего, он посетил отремонтированный зал Пермской краевой филармонии и осмотрел строящееся здание Краевой музыкальной школы.
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