В Перми перед выборами президента член команды Путина представит шоу «Навсегда»

Сторонница Путина певица Гагарина выступит в Перми накануне выборов президента

11 декабря 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Полина Гагарина выступит в Перми 21 февраля (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Перми с концертом выступит певица Полина Гагарина. Артистка, которая вошла в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина, представит свое новое шоу «Навсегда». Информация о выступлении размещена на сайте певицы. «21 февраля, Пермь. В новом шоу „Навсегда“ Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком», — говорится в анонсе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин ранее согласился участвовать в них. Полина Гагарина вошла с состав инициативной группы по выдвижению Путина в качестве самовыдвиженца. Он был впервые избран президентом в 2000 году. Как ранее рассказывало URA.RU, незадолго до выборов в Перми выступит и другой любимый Кремлем певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов).

В Перми с концертом выступит певица Полина Гагарина. Артистка, которая вошла в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина, представит свое новое шоу «Навсегда». Информация о выступлении размещена на сайте певицы. «21 февраля, Пермь. В новом шоу „Навсегда“ Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком», — говорится в анонсе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин ранее согласился участвовать в них. Полина Гагарина вошла с состав инициативной группы по выдвижению Путина в качестве самовыдвиженца. Он был впервые избран президентом в 2000 году. Как ранее рассказывало URA.RU, незадолго до выборов в Перми выступит и другой любимый Кремлем певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов).