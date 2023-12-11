В Перми перед выборами президента член команды Путина представит шоу «Навсегда»

Сторонница Путина певица Гагарина выступит в Перми накануне выборов президента
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Полина Гагарина выступит в Перми 21 февраля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Перми с концертом выступит певица Полина Гагарина. Артистка, которая вошла в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина, представит свое новое шоу «Навсегда». Информация о выступлении размещена на сайте певицы.

«21 февраля, Пермь. В новом шоу „Навсегда“ Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком», — говорится в анонсе.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин ранее согласился участвовать в них. Полина Гагарина вошла с состав инициативной группы по выдвижению Путина в качестве самовыдвиженца. Он был впервые избран президентом в 2000 году. Как ранее рассказывало URA.RU, незадолго до выборов в Перми выступит и другой любимый Кремлем певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов).

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В Перми с концертом выступит певица Полина Гагарина. Артистка, которая вошла в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина, представит свое новое шоу «Навсегда». Информация о выступлении размещена на сайте певицы. «21 февраля, Пермь. В новом шоу „Навсегда“ Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком», — говорится в анонсе. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин ранее согласился участвовать в них. Полина Гагарина вошла с состав инициативной группы по выдвижению Путина в качестве самовыдвиженца. Он был впервые избран президентом в 2000 году. Как ранее рассказывало URA.RU, незадолго до выборов в Перми выступит и другой любимый Кремлем певец-патриот Shaman (Ярослав Дронов).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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