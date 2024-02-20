Пистолет, которым челябинский дворник угрожал соседям, оказался игрушечным

Соседи восприняли пистолет как реальную угрозу своей жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пистолет, которым челябинский дворник угрожал соседям в Чурилово, оказался игрушечным. Об этом 20 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе управления полиции Челябинска.

«По указанию начальника управления МВД России по городу Челябинску, 20 февраля на адрес происшествия были направлены сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД для детального изучения обстоятельств инцидента. 54-летний мужчина признался оперативникам, что в ходе конфликта с соседом угрожал ему игрушечным пистолетом», — сообщили в пресс-службе управления.

Игрушечный пистолет сотрудниками полиции изъят. Проверка по факту случившегося конфликта продолжается. Руководителям ОП «Тракторозаводский» даны поручения принять профилактические меры по недопущению подобных конфликтов впредь.

Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском микрорайоне Чурилово дворник угрожал соседям предметом, похожим на пистолет. Мужчину раздражали звуки ремонта, который шел в соседней квартире.