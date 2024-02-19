19 февраля 2024

В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта

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Оружия в квартире дворника полиция не нашла Фото:

В Челябинском микрорайоне Чурилово мужчина, работающий дворником, пришел к соседям с пистолетом, чтобы заставить их прекратить ремонт. Об этом сообщают местные СМИ.

«К жительнице квартиры на улице 2-й Эльтонской в начале февраля брат пришел помочь с ремонтом и начал снимать кафель в ванной. Громкий стук не понравился 54-летнему дворнику из соседней квартиры, и он стал угрожать, что выбьет дверь. 18 февраля дворник вновь предъявил претензии соседу, достал пистолет, зарядил, загнал патрон в патронник и направил тому в пах», — сообщает сайт «74.ру».

Соседи обратились в полицию, однако полицейские пистолета в квартире дворника не нашли. Соседи опасаются новых угроз и возможного применения агрессивным мужчиной огнестрельного оружия. В полиции изданию сообщили, что проводят проверку.

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В Челябинском микрорайоне Чурилово мужчина, работающий дворником, пришел к соседям с пистолетом, чтобы заставить их прекратить ремонт. Об этом сообщают местные СМИ. «К жительнице квартиры на улице 2-й Эльтонской в начале февраля брат пришел помочь с ремонтом и начал снимать кафель в ванной. Громкий стук не понравился 54-летнему дворнику из соседней квартиры, и он стал угрожать, что выбьет дверь. 18 февраля дворник вновь предъявил претензии соседу, достал пистолет, зарядил, загнал патрон в патронник и направил тому в пах», — сообщает сайт «74.ру». Соседи обратились в полицию, однако полицейские пистолета в квартире дворника не нашли. Соседи опасаются новых угроз и возможного применения агрессивным мужчиной огнестрельного оружия. В полиции изданию сообщили, что проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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