В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта

В Челябинском микрорайоне Чурилово мужчина, работающий дворником, пришел к соседям с пистолетом, чтобы заставить их прекратить ремонт. Об этом сообщают местные СМИ.
«К жительнице квартиры на улице 2-й Эльтонской в начале февраля брат пришел помочь с ремонтом и начал снимать кафель в ванной. Громкий стук не понравился 54-летнему дворнику из соседней квартиры, и он стал угрожать, что выбьет дверь. 18 февраля дворник вновь предъявил претензии соседу, достал пистолет, зарядил, загнал патрон в патронник и направил тому в пах», — сообщает сайт «74.ру».
Соседи обратились в полицию, однако полицейские пистолета в квартире дворника не нашли. Соседи опасаются новых угроз и возможного применения агрессивным мужчиной огнестрельного оружия. В полиции изданию сообщили, что проводят проверку.
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