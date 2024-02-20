Челябинец, задержанный за покушение на подругу, хотел убить и ее семью

20 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В деле разбираются сотрудники следственного комитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Троицка (Челябинская область), задержанный за покушение на подругу, хотел убить всю ее семью: двоих детей и мать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, с целью убийства подруги, ее малолетних детей в возрасте 4-х и 10-и лет, а также 61-летней матери, совершил поджог жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. п. „а“, „в“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. Убить семью он не смог благодаря соседям. Они оперативно помогли жильцам эвакуироваться. Инцидент произошел вечером 18 февраля. Мужчина пришел к дому подруги и поджег его. После попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан.

Житель Троицка (Челябинская область), задержанный за покушение на подругу, хотел убить всю ее семью: двоих детей и мать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, с целью убийства подруги, ее малолетних детей в возрасте 4-х и 10-и лет, а также 61-летней матери, совершил поджог жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. п. „а“, „в“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. Убить семью он не смог благодаря соседям. Они оперативно помогли жильцам эвакуироваться. Инцидент произошел вечером 18 февраля. Мужчина пришел к дому подруги и поджег его. После попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан.