Многие из присутствующих не могли сдержать слез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской филармонии 21 февраля прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил губернатор Алексей Текслер.

«Это большое горе для всех нас. Его все любили и уважали: не важно, мегазвезды российского, международного уровня или начинающие музыканты, дети. Огромное количество слов соболезнования пришли со всего мира, потому что все, кто с ним работал, восхищались им», — заявил Текслер в прощальной речи.

Глава региона едва сдерживался от слез во время похорон. Проститься с маэстро пришла и супруга губернатора Ирина Текслер. Она расплакалась во время своей речи, сказав, что регион недостаточно сделал для Абдурахманова.

На прощании присутствовали вся музыкальная и культурная общественность, во воспитанники, коллеги и коллектив. Проститься также приехали мэр Челябинска Наталья Котова, муфтий Челябинского и Курганского мусульманского духовенства Ринат Раев. Многие не могли сдержать слез. Прощание сопровождал государственный симфонический оркестр.

Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. Алексей и Ирина Текслер назвали смерть дирижера невосполнимой утратой.

Министр культуры региона Алексей Бетехтин (слева) и вице-губернатор Вадим Евдокимов не могли сдержать слез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Церемония прощания прошла в стенах Челябинской филармонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU