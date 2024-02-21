В Челябинске прощаются с главным дирижером Абдурахмановым. Фото, видео

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Похороны Адика Абдурахманова. Челябинск
Многие из присутствующих не могли сдержать слез Фото:

В Челябинской филармонии 21 февраля прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил губернатор Алексей Текслер.

«Это большое горе для всех нас. Его все любили и уважали: не важно, мегазвезды российского, международного уровня или начинающие музыканты, дети. Огромное количество слов соболезнования пришли со всего мира, потому что все, кто с ним работал, восхищались им», — заявил Текслер в прощальной речи.

Глава региона едва сдерживался от слез во время похорон. Проститься с маэстро пришла и супруга губернатора Ирина Текслер. Она расплакалась во время своей речи, сказав, что регион недостаточно сделал для Абдурахманова.

На прощании присутствовали вся музыкальная и культурная общественность, во воспитанники, коллеги и коллектив. Проститься также приехали мэр Челябинска Наталья Котова, муфтий Челябинского и Курганского мусульманского духовенства Ринат Раев. Многие не могли сдержать слез. Прощание сопровождал государственный симфонический оркестр.

Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. Алексей и Ирина Текслер назвали смерть дирижера невосполнимой утратой.

Похороны. Челябинск
Министр культуры региона Алексей Бетехтин (слева) и вице-губернатор Вадим Евдокимов не могли сдержать слез
Фото:
Похороны. Челябинск
Церемония прощания прошла в стенах Челябинской филармонии
Фото:
Похороны. Челябинск
Прощание с Абдурахмановым проходило под звуки государственного симфонического оркестра
Фото:

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В Челябинской филармонии 21 февраля прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил губернатор Алексей Текслер. «Это большое горе для всех нас. Его все любили и уважали: не важно, мегазвезды российского, международного уровня или начинающие музыканты, дети. Огромное количество слов соболезнования пришли со всего мира, потому что все, кто с ним работал, восхищались им», — заявил Текслер в прощальной речи. Глава региона едва сдерживался от слез во время похорон. Проститься с маэстро пришла и супруга губернатора Ирина Текслер. Она расплакалась во время своей речи, сказав, что регион недостаточно сделал для Абдурахманова. На прощании присутствовали вся музыкальная и культурная общественность, во воспитанники, коллеги и коллектив. Проститься также приехали мэр Челябинска Наталья Котова, муфтий Челябинского и Курганского мусульманского духовенства Ринат Раев. Многие не могли сдержать слез. Прощание сопровождал государственный симфонический оркестр. Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. Алексей и Ирина Текслер назвали смерть дирижера невосполнимой утратой.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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