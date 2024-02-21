Челябинский офицер прочитал стихотворение в освобожденной Авдеевке. Видео

22 февраля 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Военный поздравил сограждан с наступающим Днем защитника Отечества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицер ВС РФ из Челябинской области с позывным «Дантист» прочитал стихотворение в освобожденной от противника Авдеевке. Ролик со своим творчеством он прислал URA.RU. В нем он также обратился к согражданам, поздравив их с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарив их за поддержку. «Поздравляю всех, и мужчин, и женщин, с Днем защитника Отечества. И тех, кто сейчас с оружием на „нуле“ [передовые позиции — прим. URA.RU], и тех, кто в глубоком тылу у печи, у станка, у школьной парты», — говорит военный на видео. По его словам, он гордится, своим происхождением, гордится, что защищает свою родину и семью. Он благодарен каждому за поддержку. «Защита родины — это дело коллективное. И только вместе с вами мы сила. Спасибо вам, что вы плечом к плечу всегда рядом с нами. С праздником, товарищи! Ура!», — закончил свое обращение офицер. Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что операцию удалось провести при минимальных потерях. Для Украины город являлся важной стратегической точкой. Именно оттуда они били по Донецку. Пока российские военные зачищают город от мин и остатков украинских подразделений. Но местные уже чувствуют новую, лучшую жизнь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офицер ВС РФ из Челябинской области с позывным «Дантист» прочитал стихотворение в освобожденной от противника Авдеевке. Ролик со своим творчеством он прислал URA.RU. В нем он также обратился к согражданам, поздравив их с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарив их за поддержку. «Поздравляю всех, и мужчин, и женщин, с Днем защитника Отечества. И тех, кто сейчас с оружием на „нуле“ [передовые позиции — прим. URA.RU], и тех, кто в глубоком тылу у печи, у станка, у школьной парты», — говорит военный на видео. По его словам, он гордится, своим происхождением, гордится, что защищает свою родину и семью. Он благодарен каждому за поддержку. «Защита родины — это дело коллективное. И только вместе с вами мы сила. Спасибо вам, что вы плечом к плечу всегда рядом с нами. С праздником, товарищи! Ура!», — закончил свое обращение офицер. Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что операцию удалось провести при минимальных потерях. Для Украины город являлся важной стратегической точкой. Именно оттуда они били по Донецку. Пока российские военные зачищают город от мин и остатков украинских подразделений. Но местные уже чувствуют новую, лучшую жизнь.