22 декабря 2023

В Нижневартовске из-за потепления начал таять ледяной городок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая приемка Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, администрация города, городская администрация екатеринбурга, площадь 1905года, ледяные скульптуры, ледяной городок, ледовые фигуры
Из-за плюсовых температур в Нижневартовске начал таять ледяной городок Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) отмечают, что из-за плюсовых температур начал таять еще официально не открывшийся ледовый городок. Также сломалась подсветка у елки, рассказали они в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Вот они последствия потепления. Ледяной городок тает. Самое обидное — сломалась подсветка у елки на площади Нефтяников», — пишет вартовчанин.

URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление «Новое приключение Буратино» и организована работа игровых площадок.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) отмечают, что из-за плюсовых температур начал таять еще официально не открывшийся ледовый городок. Также сломалась подсветка у елки, рассказали они в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Вот они последствия потепления. Ледяной городок тает. Самое обидное — сломалась подсветка у елки на площади Нефтяников», — пишет вартовчанин. URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается. 23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление «Новое приключение Буратино» и организована работа игровых площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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