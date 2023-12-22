Из-за плюсовых температур в Нижневартовске начал таять ледяной городок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) отмечают, что из-за плюсовых температур начал таять еще официально не открывшийся ледовый городок. Также сломалась подсветка у елки, рассказали они в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Вот они последствия потепления. Ледяной городок тает. Самое обидное — сломалась подсветка у елки на площади Нефтяников», — пишет вартовчанин.

URA.RU отправило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

23 декабря в 15 часов на площади Нефтяников состоится открытие ледового городка. Перед гостями праздника будет разыграно представление «Новое приключение Буратино» и организована работа игровых площадок.