Строительство нефтебазы одобрила экспертная организация ООО «Сертпромтест» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске в поселке Синеглазово разрешили построить новую нефтебазу, участок под которую был предоставлен мэрией компании ООО «Газпромнефть-терминал». Возведение данного объекта 21 февраля одобрила экспертная организация ООО «Сертпромтест», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в Челябинске (Челябинская нефтебаза). Земельный участок под застройку расположен по адресу: город Челябинск, поселок Новосинеглазово, улица Советская, дом 1А. Положительное заключение», — говорится на сайте.

Земля под строительство объекта находится в поселке Новосинеглазово Советского района. Челябинскую нефтебазу возведут в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности.

Для того, чтобы построить нефтебазу необходимо было получить разрешение на уменьшение минимального процента застройки территории до 10%. В ходе публичных слушаний, прошедших с 5 по 14 декабря 2023 года, администрация дала разрешение на изменение параметра застройки.

Инициатор появления нефтебазы — «Газпромнефть-Терминал» построит объект при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск», расположенной в поселке Новосинеглазово. После этого он будет подключен к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск, что позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Крупнейшее предприятие нефтепереработки России принадлежит компании «Газпром нефть».