Общество Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа 22 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 + Владимир Путин пересел в КамАЗ после полета на ракетоносце и вертолете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть». Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа. Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть». Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям