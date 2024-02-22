Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин пересел в КамАЗ после полета на ракетоносце и вертолете Фото:

Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть».

Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа.

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Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть». Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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