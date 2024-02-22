Кремль опубликовал видео поездки Путина за рулем КамАЗа

Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть».
Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа.
Пресс-служба Кремля опубликовала видео поездки президента России Владимир Путина за рулем КамАЗа. В ходе нее российский глава пообщался с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. На видео, опубликованном в telegram-канале Кремля, помимо поездки, был запечатлен диалог президента с вице-премьером. «Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 Восток подбросите?» — начал разговор из кабины КамАЗа Хуснуллин. Российский глава ответил согласием, но уточнил: «А деньги есть?». Вице-премьер уверенно заявил: «Есть». Ранее сообщалось, что перед поездкой на грузовике Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. В воздухе он пробыл 30 минут, после чего был доставлен к трассе М-12 «Восток» на вертолете, где и пересел в кабину КамАЗа.