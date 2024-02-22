Байден встретился со вдовой и дочерью Навального*

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Юлией и дочерью Дарьей скончавшегося Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.
«Байден выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным», — говорится на официальном сайте Белого дома. Встреча лидера США с семьей Навального прошла в Сан-Франциско.
Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. По данным, сотрудников колонии, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Страны Запада массово начали обвинять РФ в смерти Навального. В Кремле такие обвинения называли «оголтелыми и безосновательными».
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Юлией и дочерью Дарьей скончавшегося Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Байден выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным», — говорится на официальном сайте Белого дома. Встреча лидера США с семьей Навального прошла в Сан-Франциско. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. По данным, сотрудников колонии, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Страны Запада массово начали обвинять РФ в смерти Навального. В Кремле такие обвинения называли «оголтелыми и безосновательными». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов