В мире Байден встретился со вдовой и дочерью Навального* 23 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 + Джо Байден встретил семью Навального* в Сан-Франциско Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Юлией и дочерью Дарьей скончавшегося Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Байден выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным», — говорится на официальном сайте Белого дома. Встреча лидера США с семьей Навального прошла в Сан-Франциско. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. По данным, сотрудников колонии, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Страны Запада массово начали обвинять РФ в смерти Навального. В Кремле такие обвинения называли «оголтелыми и безосновательными». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Юлией и дочерью Дарьей скончавшегося Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Байден выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным», — говорится на официальном сайте Белого дома. Встреча лидера США с семьей Навального прошла в Сан-Франциско. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. По данным, сотрудников колонии, ему стало плохо после прогулки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет расследование его смерти, однако результатов еще нет. Страны Запада массово начали обвинять РФ в смерти Навального. В Кремле такие обвинения называли «оголтелыми и безосновательными». *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям