Росприродназор ХМАО отсудил у дочки «Роснефти» около 21 миллиона рублей

Из-за вреда, нанесенного почвам «РН-Юганскнефтегазом» (дочернее общество «Роснефти»), компания заплатит Росприроднадзору 20,9 миллионов рублей. В картотеке дел арбитражного суда ХМАО указано, что это лишь частичное удовлетворение требований.
«Ведомство требовало взыскать с компании около 25,4 млн рублей в качестве вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды. <…> С „РН-Юганскнефтегаза“ в пользу Росприроднадзора взыскано чуть более 20,9 млн рублей», — рассказали в «Правде УрФО», ссылаясь на картотеку дел суда.
Дочка «Роснефти» еще может обжаловать решение. На апелляцию у компании есть ровно месяц.
«РН-Юганскнефтегаз» заплатит Росприроднадзору за вред, нанесенный почве нефтепродуктами 58 млн рублей. Компания предоставила документы, что провела работы по рекультивации на участке и устранила все нарушения, однако проверка показала, что концентрация нефтепродуктов в почве по-прежнему превышает допустимые нормы.
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