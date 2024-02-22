22 февраля 2024

Росприродназор ХМАО отсудил у дочки «Роснефти» около 21 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Район карьера "Шемур". Свердловская область, Североуральск, сетка, склон, каменистая почва, укрепление склона
«РН-Юганскнефтегазом» заплатит Росприроднадзору 20,9 миллионов рублей за вред нанесенный почвам Фото:

Из-за вреда, нанесенного почвам «РН-Юганскнефтегазом» (дочернее общество «Роснефти»), компания заплатит Росприроднадзору 20,9 миллионов рублей. В картотеке дел арбитражного суда ХМАО указано, что это лишь частичное удовлетворение требований.

«Ведомство требовало взыскать с компании около 25,4 млн рублей в качестве вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды. <…> С „РН-Юганскнефтегаза“ в пользу Росприроднадзора взыскано чуть более 20,9 млн рублей», — рассказали в «Правде УрФО», ссылаясь на картотеку дел суда.

Дочка «Роснефти» еще может обжаловать решение. На апелляцию у компании есть ровно месяц.

«РН-Юганскнефтегаз» заплатит Росприроднадзору за вред, нанесенный почве нефтепродуктами 58 млн рублей. Компания предоставила документы, что провела работы по рекультивации на участке и устранила все нарушения, однако проверка показала, что концентрация нефтепродуктов в почве по-прежнему превышает допустимые нормы.

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Из-за вреда, нанесенного почвам «РН-Юганскнефтегазом» (дочернее общество «Роснефти»), компания заплатит Росприроднадзору 20,9 миллионов рублей. В картотеке дел арбитражного суда ХМАО указано, что это лишь частичное удовлетворение требований. «Ведомство требовало взыскать с компании около 25,4 млн рублей в качестве вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды. <…> С „РН-Юганскнефтегаза“ в пользу Росприроднадзора взыскано чуть более 20,9 млн рублей», — рассказали в «Правде УрФО», ссылаясь на картотеку дел суда. Дочка «Роснефти» еще может обжаловать решение. На апелляцию у компании есть ровно месяц. «РН-Юганскнефтегаз» заплатит Росприроднадзору за вред, нанесенный почве нефтепродуктами 58 млн рублей. Компания предоставила документы, что провела работы по рекультивации на участке и устранила все нарушения, однако проверка показала, что концентрация нефтепродуктов в почве по-прежнему превышает допустимые нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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