В Челябинске задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на дороге

23 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Задержанным оказался 37-летний житель Сосновского района Фото: Илья Московец © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области 22 февраля водитель автомобиля «Танк 500» насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части. Водителя задержали спустя четыре часа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 22 февраля около 00:20 у дома №15 по улице Советской станции Смолино. Водитель автомобиля „Танк 500“ наехал на 35-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся, но был задержан спустя четыре часа. Им оказался 37-летний житель Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что двигаться по дорогам стоит во встречном направлении. В темное время суток необходимо использовать в одежде светоотражающие элементы.

В Сосновском районе Челябинской области 22 февраля водитель автомобиля «Танк 500» насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части. Водителя задержали спустя четыре часа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 22 февраля около 00:20 у дома №15 по улице Советской станции Смолино. Водитель автомобиля „Танк 500“ наехал на 35-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся, но был задержан спустя четыре часа. Им оказался 37-летний житель Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что двигаться по дорогам стоит во встречном направлении. В темное время суток необходимо использовать в одежде светоотражающие элементы.