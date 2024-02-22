22 февраля 2024

В Челябинске задержали водителя, который насмерть сбил пешехода на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Задержанным оказался 37-летний житель Сосновского района Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 22 февраля водитель автомобиля «Танк 500» насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части. Водителя задержали спустя четыре часа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«[ДТП произошло] 22 февраля около 00:20 у дома №15 по улице Советской станции Смолино. Водитель автомобиля „Танк 500“ наехал на 35-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся, но был задержан спустя четыре часа. Им оказался 37-летний житель Сосновского района.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что двигаться по дорогам стоит во встречном направлении. В темное время суток необходимо использовать в одежде светоотражающие элементы.

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В Сосновском районе Челябинской области 22 февраля водитель автомобиля «Танк 500» насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части. Водителя задержали спустя четыре часа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 22 февраля около 00:20 у дома №15 по улице Советской станции Смолино. Водитель автомобиля „Танк 500“ наехал на 35-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель скрылся, но был задержан спустя четыре часа. Им оказался 37-летний житель Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области напоминают, что двигаться по дорогам стоит во встречном направлении. В темное время суток необходимо использовать в одежде светоотражающие элементы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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