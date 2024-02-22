В ХМАО сотрудники вуза пожаловались на принуждение к покупке билетов на концерт

Сотрудники сургутскоого государственного университета (СурГУ) рассказали, что их заставляют покупать билеты на благотворительный концерт «Zа Победу». По их словам, эта ситуация повторяется уже второй год подряд.
«Поскольку никто в этом году идти тоже не хочет, „настойчиво уговаривают“ тех преподавателей, которые по каким-либо причинам не сдавали деньги в прошлом году. Угроз, конечно, со стороны начальства не было. Я предупредил, что не пойду, но деньги сдал. Не знаю, будут ли недовольные из-за пустых мест в зале», — рассказал один из педагогов вуза «Осторожно Media».
Он добавил, что в прошлом году была аналогичная ситуация: сотрудников СурГУ обязали прийти на концерт в годовщину СВО. По его словам, явка тогда была обязательной, а билет стоил две тысячи рублей, при этом собранные средства пошли на поддержку спецоперации.
URA.RU отправило запрос в администрацию учебного заведения. Ответ ожидается.
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