22 февраля 2024

В ХМАО сотрудники вуза пожаловались на принуждение к покупке билетов на концерт

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников СурГУ второй год подряд заставляют покупать билеты на благотворительный концерт Фото:

Сотрудники сургутскоого государственного университета (СурГУ) рассказали, что их заставляют покупать билеты на благотворительный концерт «Zа Победу». По их словам, эта ситуация повторяется уже второй год подряд.

«Поскольку никто в этом году идти тоже не хочет, „настойчиво уговаривают“ тех преподавателей, которые по каким-либо причинам не сдавали деньги в прошлом году. Угроз, конечно, со стороны начальства не было. Я предупредил, что не пойду, но деньги сдал. Не знаю, будут ли недовольные из-за пустых мест в зале», — рассказал один из педагогов вуза «Осторожно Media».

Он добавил, что в прошлом году была аналогичная ситуация: сотрудников СурГУ обязали прийти на концерт в годовщину СВО. По его словам, явка тогда была обязательной, а билет стоил две тысячи рублей, при этом собранные средства пошли на поддержку спецоперации.

URA.RU отправило запрос в администрацию учебного заведения. Ответ ожидается.

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Сотрудники сургутскоого государственного университета (СурГУ) рассказали, что их заставляют покупать билеты на благотворительный концерт «Zа Победу». По их словам, эта ситуация повторяется уже второй год подряд. «Поскольку никто в этом году идти тоже не хочет, „настойчиво уговаривают“ тех преподавателей, которые по каким-либо причинам не сдавали деньги в прошлом году. Угроз, конечно, со стороны начальства не было. Я предупредил, что не пойду, но деньги сдал. Не знаю, будут ли недовольные из-за пустых мест в зале», — рассказал один из педагогов вуза «Осторожно Media». Он добавил, что в прошлом году была аналогичная ситуация: сотрудников СурГУ обязали прийти на концерт в годовщину СВО. По его словам, явка тогда была обязательной, а билет стоил две тысячи рублей, при этом собранные средства пошли на поддержку спецоперации. URA.RU отправило запрос в администрацию учебного заведения. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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