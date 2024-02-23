На Кубани упал летательный аппарат: что известно о ЧП к этому часу

В Краснодарском крае упал летательный аппарат

24 февраля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Летательный аппарат упал на Кубани Фото: Размик Закарян © URA.RU В Краснодарском крае на хуторе Трудовая Армения Каневского района 23 февраля упал летательный аппарат. URA.RU собрало информацию, что известно о ЧП на данный момент. Официальная информация о ЧП В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение летательного аппарата. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров, сообщили в официальном telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДСП) по Краснодарскому краю. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. В 20:50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы. Рожин заявил о падении самолета А-50 По данным военкора Бориса Рожина, над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50. Он добавил в своем telegram-канале, что машина упала на территории Краснодарского края. Официальной информации об этом, однако, не поступало. Местные жители сообщили о падении вертолета Местные жители рассказали, что возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — сказал очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации, какой именно летательный объект упал — нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ и пресс-службу МЧС Краснодарского края по теме публикации. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснодарском крае на хуторе Трудовая Армения Каневского района 23 февраля упал летательный аппарат. URA.RU собрало информацию, что известно о ЧП на данный момент. В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение летательного аппарата. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров, сообщили в официальном telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДСП) по Краснодарскому краю. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. В 20:50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы. По данным военкора Бориса Рожина, над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50. Он добавил в своем telegram-канале, что машина упала на территории Краснодарского края. Официальной информации об этом, однако, не поступало. Местные жители рассказали, что возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — сказал очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации, какой именно летательный объект упал — нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ и пресс-службу МЧС Краснодарского края по теме публикации. Ответ ожидается.