На Кубани упал летательный аппарат: что известно о ЧП к этому часу

В Краснодарском крае на хуторе Трудовая Армения Каневского района 23 февраля упал летательный аппарат. URA.RU собрало информацию, что известно о ЧП на данный момент.
Официальная информация о ЧП
В районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение летательного аппарата. По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров, сообщили в официальном telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДСП) по Краснодарскому краю. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. В 20:50 пожар локализован. На месте продолжают работать все экстренные службы.
Рожин заявил о падении самолета А-50
По данным военкора Бориса Рожина, над Азовским морем был сбит самолет ДРЛО А-50. Он добавил в своем telegram-канале, что машина упала на территории Краснодарского края. Официальной информации об этом, однако, не поступало.
Местные жители сообщили о падении вертолета
Местные жители рассказали, что возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — сказал очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ.
Официальной информации, какой именно летательный объект упал — нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ и пресс-службу МЧС Краснодарского края по теме публикации. Ответ ожидается.
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