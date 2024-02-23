Пермяки стали чаще пользоваться платной медициной

24 февраля 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Жители Прикамья увеличили расходы на медуслуги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермский край оказался на втором месте в России по росту затрат жителей на услуги платной медицины в 2023 году. Об этом говорят данные Росстата. «В 2022 году пермяки направили на платные медуслуги 17,8 млрд рублей. В 2023 году жители Прикамья заплатили на 24% больше, расходы на оплату медицины выросли до 22 млрд рублей», — передает «Медицинский вестник» со ссылкой на данные статистики. Первое место по тратам жителей на платную медицину заняла Адыгея. Ранее группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник «Лабдиагностика». Федеральному сетевому гиганту теперь принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети.

Пермский край оказался на втором месте в России по росту затрат жителей на услуги платной медицины в 2023 году. Об этом говорят данные Росстата. «В 2022 году пермяки направили на платные медуслуги 17,8 млрд рублей. В 2023 году жители Прикамья заплатили на 24% больше, расходы на оплату медицины выросли до 22 млрд рублей», — передает «Медицинский вестник» со ссылкой на данные статистики. Первое место по тратам жителей на платную медицину заняла Адыгея. Ранее группа компаний «Медси» выкупила пермскую сеть частных клиник «Лабдиагностика». Федеральному сетевому гиганту теперь принадлежат 100% долей в уставном капитале медицинской сети.