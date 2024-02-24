24 февраля 2024
23 февраля 2024

Челябинская область вошла в топ по заявкам участия в ДЭГ на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Жители хотят голосовать без посещения избирательного участка Фото:

Челябинская область вошла в топ-10 регионов, жители которых заявили наибольшее желание участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента-2024. Эти данные опубликованы на сайте Минцифры РФ.

«Челябинская область заняла восьмое место в топ регионов по активности участие в ДЭГ. Дистанционное голосование на выборах президента России будет доступно жителям 28 регионов», — сообщает ведомство.

Отмечается, что выбирать президента с помощью ДЭГ можно будет с 15 по 17 марта. На Госуслугах подано уже более 3 млн заявлений от жителей РФ, которые приняли решение голосовать дистанционно на предстоящих выборах.

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Челябинская область вошла в топ-10 регионов, жители которых заявили наибольшее желание участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента-2024. Эти данные опубликованы на сайте Минцифры РФ. «Челябинская область заняла восьмое место в топ регионов по активности участие в ДЭГ. Дистанционное голосование на выборах президента России будет доступно жителям 28 регионов», — сообщает ведомство. Отмечается, что выбирать президента с помощью ДЭГ можно будет с 15 по 17 марта. На Госуслугах подано уже более 3 млн заявлений от жителей РФ, которые приняли решение голосовать дистанционно на предстоящих выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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