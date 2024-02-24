Челябинская область вошла в топ по заявкам участия в ДЭГ на выборах президента

Челябинская область вошла в топ-10 регионов, жители которых заявили наибольшее желание участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента-2024. Эти данные опубликованы на сайте Минцифры РФ.
«Челябинская область заняла восьмое место в топ регионов по активности участие в ДЭГ. Дистанционное голосование на выборах президента России будет доступно жителям 28 регионов», — сообщает ведомство.
Отмечается, что выбирать президента с помощью ДЭГ можно будет с 15 по 17 марта. На Госуслугах подано уже более 3 млн заявлений от жителей РФ, которые приняли решение голосовать дистанционно на предстоящих выборах.
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