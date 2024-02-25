Премьер-министр Словакии Фицо: Запад может принять худшее решение по Украине

26 февраля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Западу предстоит выбор между усилением напряженности и поиском мирного решения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Словакии Роберт Фицо боится, что Запад может принять худшее решение по Украине. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения», — сказал премьер-министр в соцсети. Из-за этого Фицо созвал заседания правительства и Госсовета безопасности. Также он заявил, что сделает все, чтобы не допустить прямого участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине. Премьер выразил мнение, что Западу предстоит выбор между усилением напряженности и предоставлением помощи Киеву или поиском мирного решения конфликта. Фицо уверен, что Запад скорее всего выберет первый вариант. Ранее Фицо заявил, что Словакия против помощи Украине из Европейского фонда. По его мнению, помощь пойдет на закупку вооружений для ВСУ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо боится, что Запад может принять худшее решение по Украине. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения», — сказал премьер-министр в соцсети. Из-за этого Фицо созвал заседания правительства и Госсовета безопасности. Также он заявил, что сделает все, чтобы не допустить прямого участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине. Премьер выразил мнение, что Западу предстоит выбор между усилением напряженности и предоставлением помощи Киеву или поиском мирного решения конфликта. Фицо уверен, что Запад скорее всего выберет первый вариант. Ранее Фицо заявил, что Словакия против помощи Украине из Европейского фонда. По его мнению, помощь пойдет на закупку вооружений для ВСУ.