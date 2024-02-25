25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ХМАО врачи сделали заявление из-за истории с операцией без наркоза

Врачи Нижневартовска опровергли сообщения о проведении операции без наркоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицинское оборудование, медицина, здравоохранение, врач, больница, медик, хирургический светильник
Медики сообщили, что не выводят пациентов из наркоза до завершения операции Фото:

В Нижневартовской окружной клинической больнице сообщили, что их медики не выводят пациентов из наркоза до завершения операции. До этого в соцсетях пожаловались, якобы так врачи экономят на медикаментах.

«Врач анестезиолог-реаниматолог перед операцией рассчитывает необходимую дозировку, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Способ анестезии может отличаться в зависимости от вида операции. Отметим, что в нашем учреждении имеются все необходимые медикаменты для оказания хирургической медицинской помощи», — сообщила URA.RU пресс-служба медучреждения.

По словам автора публикации в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра», якобы инцидент произошел в больнице по адресу: Ленина, 18. «При проведении операции человека выводят из наркоза до завершения операции по причине экономии, связанной с дефицитом медикаментов», — говорится в сообщении.

Представители медучреждения в разговоре с URA.RU уточнили, что попытались связаться с автором поста, чтобы разобраться в ситуации. Однако обратную связь пока не получили.

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В Нижневартовской окружной клинической больнице сообщили, что их медики не выводят пациентов из наркоза до завершения операции. До этого в соцсетях пожаловались, якобы так врачи экономят на медикаментах. «Врач анестезиолог-реаниматолог перед операцией рассчитывает необходимую дозировку, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Способ анестезии может отличаться в зависимости от вида операции. Отметим, что в нашем учреждении имеются все необходимые медикаменты для оказания хирургической медицинской помощи», — сообщила URA.RU пресс-служба медучреждения. По словам автора публикации в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра», якобы инцидент произошел в больнице по адресу: Ленина, 18. «При проведении операции человека выводят из наркоза до завершения операции по причине экономии, связанной с дефицитом медикаментов», — говорится в сообщении. Представители медучреждения в разговоре с URA.RU уточнили, что попытались связаться с автором поста, чтобы разобраться в ситуации. Однако обратную связь пока не получили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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