В ХМАО врачи сделали заявление из-за истории с операцией без наркоза

В Нижневартовской окружной клинической больнице сообщили, что их медики не выводят пациентов из наркоза до завершения операции. До этого в соцсетях пожаловались, якобы так врачи экономят на медикаментах.
«Врач анестезиолог-реаниматолог перед операцией рассчитывает необходимую дозировку, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Способ анестезии может отличаться в зависимости от вида операции. Отметим, что в нашем учреждении имеются все необходимые медикаменты для оказания хирургической медицинской помощи», — сообщила URA.RU пресс-служба медучреждения.
По словам автора публикации в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра», якобы инцидент произошел в больнице по адресу: Ленина, 18. «При проведении операции человека выводят из наркоза до завершения операции по причине экономии, связанной с дефицитом медикаментов», — говорится в сообщении.
Представители медучреждения в разговоре с URA.RU уточнили, что попытались связаться с автором поста, чтобы разобраться в ситуации. Однако обратную связь пока не получили.
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