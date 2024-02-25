В инспекции жилнадзора Пермского края назначили нового руководителя

В ИГЖН Пермского края назначили нового начальника. Руководителем ведомства стал Михаил Ширяев.
«Губернатор региона Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности руководителя краевой Инспекции госжилнадзора. Им стал Михаил Ширяев», — сообщили в пресс-службе ИГЖН.
Уточняется, что к своим обязанностям Ширяев приступил 26 февраля. Про него известно, что Ширяев был главным государственным инспектором в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Ранее ИГЖН Пермского края возглавляла Юлия Батенева. Она была назначена на должность 5 января 2024 года. До нее ведомством руководил Александр Евсюков, который сложил полномочия в конце 2023 года.
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