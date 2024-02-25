25 февраля 2024
24 февраля 2024

В инспекции жилнадзора Пермского края назначили нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый руководитель приступил к работе 26 февраля Фото:

В ИГЖН Пермского края назначили нового начальника. Руководителем ведомства стал Михаил Ширяев.

«Губернатор региона Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности руководителя краевой Инспекции госжилнадзора. Им стал Михаил Ширяев», — сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Уточняется, что к своим обязанностям Ширяев приступил 26 февраля. Про него известно, что Ширяев был главным государственным инспектором в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Ранее ИГЖН Пермского края возглавляла Юлия Батенева. Она была назначена на должность 5 января 2024 года. До нее ведомством руководил Александр Евсюков, который сложил полномочия в конце 2023 года.

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В ИГЖН Пермского края назначили нового начальника. Руководителем ведомства стал Михаил Ширяев. «Губернатор региона Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности руководителя краевой Инспекции госжилнадзора. Им стал Михаил Ширяев», — сообщили в пресс-службе ИГЖН. Уточняется, что к своим обязанностям Ширяев приступил 26 февраля. Про него известно, что Ширяев был главным государственным инспектором в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ранее ИГЖН Пермского края возглавляла Юлия Батенева. Она была назначена на должность 5 января 2024 года. До нее ведомством руководил Александр Евсюков, который сложил полномочия в конце 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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