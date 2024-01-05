В пермской инспекции жилнадзора назначили нового руководителя

Предыдущий руководитель покинул должность в конце 2023 года
В инспекции госжилназдора Пермского края сменился руководитель. Новым начальником назначена Юлия Батенева.
«И. о. начальника краевой инспекции госжилнадзора (ИГЖН) назначена Юлия Батеневаю Ранее она работала в этом ведомстве на позиции статс-секретаря-замначальника», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что предыдущий руководитель ведомства Александр Евсюков завершил свою работу в нем в конце 2023 года. Точную причину увольнения не называют. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в другом регионе.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае назначен новый главный кадастровый инженер. Им стала Светлана Нехоц.
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