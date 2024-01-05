05 января 2024
04 января 2024

В пермской инспекции жилнадзора назначили нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущий руководитель покинул должность в конце 2023 года Фото:

В инспекции госжилназдора Пермского края сменился руководитель. Новым начальником назначена Юлия Батенева.

«И. о. начальника краевой инспекции госжилнадзора (ИГЖН) назначена Юлия Батеневаю Ранее она работала в этом ведомстве на позиции статс-секретаря-замначальника», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уточняется, что предыдущий руководитель ведомства Александр Евсюков завершил свою работу в нем в конце 2023 года. Точную причину увольнения не называют. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в другом регионе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае назначен новый главный кадастровый инженер. Им стала Светлана Нехоц.

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В инспекции госжилназдора Пермского края сменился руководитель. Новым начальником назначена Юлия Батенева. «И. о. начальника краевой инспекции госжилнадзора (ИГЖН) назначена Юлия Батеневаю Ранее она работала в этом ведомстве на позиции статс-секретаря-замначальника», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что предыдущий руководитель ведомства Александр Евсюков завершил свою работу в нем в конце 2023 года. Точную причину увольнения не называют. Есть предположение, что Евсюков нашел себе работу в другом регионе. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае назначен новый главный кадастровый инженер. Им стала Светлана Нехоц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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