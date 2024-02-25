Челябинца, ограбившего бывшего работодателя, отправили в колонию

Мужчину отправили в колонию на четыре года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинца, совершившего разбойное нападение на офис бывшего работодателя, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил срок в четыре года.

«Курчатовский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Челябинец полагал, что работодатель не выплатил ему полностью зарплату. С целью получить остаток денежных средств, он вооружился туристическим ножом и хомутами, надел маску, зашел в здание с черного входа и стал угрожать бухгалтеру. Под его угрозами та отдала свыше 62 тысяч рублей.

Также мужчина, продолжая высказывать угрозы, похитил из кассового ящика 35 тысяч рублей, взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка. Когда бухгалтер попыталась покинуть помещение, подсудимый схватил ее, загнул руки за спину, связал пластиковыми хомутами и завязал рот шарфом.

В ходе обысков в доме челябинца была обнаружена часть похищенной сумму в 30 тысяч рублей. Ее у него изъяли. Помимо основного приговора суд удовлетворил иск бухгалтера о взыскании морального вреда в размере 50 тысяч рублей.