В России станет еще больше инженеров

Решить вопрос кадрового дефицита в регионах помогут новые программы обучения

26 февраля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Правительство направит более 6 млрд рублей на содействие трудоустройству россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти направят дополнительные средства вузам на подготовку инженерных кадров, необходимых экономике. Это поможет России достичь технологического суверенитета, а молодежи стать востребованными специалистами уже сейчас. Об этом URA.RU рассказали эксперты, комментируя оперативное совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 февраля. По статистике Минобрнауки, в России 97 из 100 выпускников технических вузов страны находят работу по специальности. Это подтверждает, в том числе, исследование НИУ ВШЭ: спрос на таких выпускников с 2010 по 2022 годы составлял от 30 до 80 тысяч человек (почти 23% от общего числа вакансий). Развитие технического кадрового потенциала последние четыре года остается одной из ключевых задач правительства. На сегодняшнем совещании Мишустин обсудил с вице-премьерами вопросы подготовки инженерных кадров по заявкам регионов. На эти цели предусмотрено 145 тысяч бюджетных мест по 900 направлениям, что на 6% больше, чем в прошлом году. Значительно увеличилось и количество аспирантов — свыше 35%. На содействие трудоустройству выделено 6 млрд рублей, а всего в 2023 году переподготовку прошли более 150 тысяч россиян. «Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы», — обозначил важность подготовки кадров Мишустин. «Целевое обучение — главное условие для быстрого и успешного старта карьеры выпускника. Государство активно помогает и тем, кто решил пройти переподготовку, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка», — отметила куратор экспертного совета по дополнительному образованию и переподготовке, депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, сейчас парламентарии совместно с представителями бизнес-сообщества разрабатывают новые модульные программы, чтобы студенты могли получать дополнительные навыки и соответствовать ожиданиям работодателей. «Востребованность — синоним высокой заработной платы, а подготовка высокооплачиваемых кадров — приоритетная социальная и экономическая задача государства», — подчеркнула Горячева. «Для достижения технологического суверенитета необходимо разделить подготовку инженерно-технических кадров на руководящие и средние звенья, а также создать школы управленческих кадров, которые смогут координировать работу власти и бизнеса в производственном и высокотехнологическом секторах экономики», — рассказал о подготовленных для правительства предложениях по совершенствованию системы образования доктор педагогических наук, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков. Дискуссии о будущем инженерной школы России ведутся постоянно, эффективное развитие требует непрерывного совершенствования образовательных программ и методик подготовки руководящих кадров, уверен ученый. Как ранее сообщали URA.RU, премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженерные кадры. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти направят дополнительные средства вузам на подготовку инженерных кадров, необходимых экономике. Это поможет России достичь технологического суверенитета, а молодежи стать востребованными специалистами уже сейчас. Об этом URA.RU рассказали эксперты, комментируя оперативное совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 февраля. По статистике Минобрнауки, в России 97 из 100 выпускников технических вузов страны находят работу по специальности. Это подтверждает, в том числе, исследование НИУ ВШЭ: спрос на таких выпускников с 2010 по 2022 годы составлял от 30 до 80 тысяч человек (почти 23% от общего числа вакансий). Развитие технического кадрового потенциала последние четыре года остается одной из ключевых задач правительства. На сегодняшнем совещании Мишустин обсудил с вице-премьерами вопросы подготовки инженерных кадров по заявкам регионов. На эти цели предусмотрено 145 тысяч бюджетных мест по 900 направлениям, что на 6% больше, чем в прошлом году. Значительно увеличилось и количество аспирантов — свыше 35%. На содействие трудоустройству выделено 6 млрд рублей, а всего в 2023 году переподготовку прошли более 150 тысяч россиян. «Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы», — обозначил важность подготовки кадров Мишустин. «Целевое обучение — главное условие для быстрого и успешного старта карьеры выпускника. Государство активно помогает и тем, кто решил пройти переподготовку, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка», — отметила куратор экспертного совета по дополнительному образованию и переподготовке, депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, сейчас парламентарии совместно с представителями бизнес-сообщества разрабатывают новые модульные программы, чтобы студенты могли получать дополнительные навыки и соответствовать ожиданиям работодателей. «Востребованность — синоним высокой заработной платы, а подготовка высокооплачиваемых кадров — приоритетная социальная и экономическая задача государства», — подчеркнула Горячева. «Для достижения технологического суверенитета необходимо разделить подготовку инженерно-технических кадров на руководящие и средние звенья, а также создать школы управленческих кадров, которые смогут координировать работу власти и бизнеса в производственном и высокотехнологическом секторах экономики», — рассказал о подготовленных для правительства предложениях по совершенствованию системы образования доктор педагогических наук, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков. Дискуссии о будущем инженерной школы России ведутся постоянно, эффективное развитие требует непрерывного совершенствования образовательных программ и методик подготовки руководящих кадров, уверен ученый. Как ранее сообщали URA.RU, премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженерные кадры. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.