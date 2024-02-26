В России станет еще больше инженеров

Власти направят дополнительные средства вузам на подготовку инженерных кадров, необходимых экономике. Это поможет России достичь технологического суверенитета, а молодежи стать востребованными специалистами уже сейчас. Об этом URA.RU рассказали эксперты, комментируя оперативное совещание главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 февраля.
По статистике Минобрнауки, в России 97 из 100 выпускников технических вузов страны находят работу по специальности. Это подтверждает, в том числе, исследование НИУ ВШЭ: спрос на таких выпускников с 2010 по 2022 годы составлял от 30 до 80 тысяч человек (почти 23% от общего числа вакансий). Развитие технического кадрового потенциала последние четыре года остается одной из ключевых задач правительства.
На сегодняшнем совещании Мишустин обсудил с вице-премьерами вопросы подготовки инженерных кадров по заявкам регионов. На эти цели предусмотрено 145 тысяч бюджетных мест по 900 направлениям, что на 6% больше, чем в прошлом году. Значительно увеличилось и количество аспирантов — свыше 35%. На содействие трудоустройству выделено 6 млрд рублей, а всего в 2023 году переподготовку прошли более 150 тысяч россиян. «Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы», — обозначил важность подготовки кадров Мишустин.
«Целевое обучение — главное условие для быстрого и успешного старта карьеры выпускника. Государство активно помогает и тем, кто решил пройти переподготовку, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка», — отметила куратор экспертного совета по дополнительному образованию и переподготовке, депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, сейчас парламентарии совместно с представителями бизнес-сообщества разрабатывают новые модульные программы, чтобы студенты могли получать дополнительные навыки и соответствовать ожиданиям работодателей. «Востребованность — синоним высокой заработной платы, а подготовка высокооплачиваемых кадров — приоритетная социальная и экономическая задача государства», — подчеркнула Горячева.
«Для достижения технологического суверенитета необходимо разделить подготовку инженерно-технических кадров на руководящие и средние звенья, а также создать школы управленческих кадров, которые смогут координировать работу власти и бизнеса в производственном и высокотехнологическом секторах экономики», — рассказал о подготовленных для правительства предложениях по совершенствованию системы образования доктор педагогических наук, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков. Дискуссии о будущем инженерной школы России ведутся постоянно, эффективное развитие требует непрерывного совершенствования образовательных программ и методик подготовки руководящих кадров, уверен ученый.
Как ранее сообщали URA.RU, премьер-министр РФ Михаил Мишустин делает ставку на инженерные кадры. При нем изменилась система распределения бюджетных мест с целью подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.
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