26 февраля 2024

Челябинский губернатор Текслер жестко отчитал министра образования региона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Касли. Челябинск
Алексей Текслер заявил, что к началу учебного года дети должны пойти в школу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля во время визита в Касли жестко отчитал и. о. министра образования региона Виталия Литке. Поводом для этого стал тот факт, что Литке допустил возможность того, что ремонт школы № 25 может быть не завершен к 1 сентября, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Не надо мне такие вещи говорить, что у вас варианты есть. К июню все должно быть готово, дальше лицензирование и с 1 сентября в школу», — заявил Текслер Литке.

Эпизод произошел во время осмотра хода ремонта школы № 25 во время рабочего визита губернатора в город Касли. В здании ведется ремонт. Выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж плит, перекрытий, установка оконных блоков, монтаж блочной котельной, ведутся штукатурные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 70%.

Касли. Челябинск
Губернатор ознакомился с ходом работ по ремонту школы
Фото:
Касли. Челябинск
По данным подрядчика, ремонт выполнен на 70%
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля во время визита в Касли жестко отчитал и. о. министра образования региона Виталия Литке. Поводом для этого стал тот факт, что Литке допустил возможность того, что ремонт школы № 25 может быть не завершен к 1 сентября, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Не надо мне такие вещи говорить, что у вас варианты есть. К июню все должно быть готово, дальше лицензирование и с 1 сентября в школу», — заявил Текслер Литке. Эпизод произошел во время осмотра хода ремонта школы № 25 во время рабочего визита губернатора в город Касли. В здании ведется ремонт. Выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж плит, перекрытий, установка оконных блоков, монтаж блочной котельной, ведутся штукатурные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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