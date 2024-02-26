Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля во время визита в Касли жестко отчитал и. о. министра образования региона Виталия Литке. Поводом для этого стал тот факт, что Литке допустил возможность того, что ремонт школы № 25 может быть не завершен к 1 сентября, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Не надо мне такие вещи говорить, что у вас варианты есть. К июню все должно быть готово, дальше лицензирование и с 1 сентября в школу», — заявил Текслер Литке.
Эпизод произошел во время осмотра хода ремонта школы № 25 во время рабочего визита губернатора в город Касли. В здании ведется ремонт. Выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж плит, перекрытий, установка оконных блоков, монтаж блочной котельной, ведутся штукатурные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 70%.
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