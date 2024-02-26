Челябинский губернатор Текслер жестко отчитал министра образования региона. Видео

27 февраля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил, что к началу учебного года дети должны пойти в школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля во время визита в Касли жестко отчитал и. о. министра образования региона Виталия Литке. Поводом для этого стал тот факт, что Литке допустил возможность того, что ремонт школы № 25 может быть не завершен к 1 сентября, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Не надо мне такие вещи говорить, что у вас варианты есть. К июню все должно быть готово, дальше лицензирование и с 1 сентября в школу», — заявил Текслер Литке. Эпизод произошел во время осмотра хода ремонта школы № 25 во время рабочего визита губернатора в город Касли. В здании ведется ремонт. Выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж плит, перекрытий, установка оконных блоков, монтаж блочной котельной, ведутся штукатурные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 70%. Губернатор ознакомился с ходом работ по ремонту школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным подрядчика, ремонт выполнен на 70% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля во время визита в Касли жестко отчитал и. о. министра образования региона Виталия Литке. Поводом для этого стал тот факт, что Литке допустил возможность того, что ремонт школы № 25 может быть не завершен к 1 сентября, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Не надо мне такие вещи говорить, что у вас варианты есть. К июню все должно быть готово, дальше лицензирование и с 1 сентября в школу», — заявил Текслер Литке. Эпизод произошел во время осмотра хода ремонта школы № 25 во время рабочего визита губернатора в город Касли. В здании ведется ремонт. Выполнены демонтажные работы, кирпичная кладка стен, перегородок, монтаж плит, перекрытий, установка оконных блоков, монтаж блочной котельной, ведутся штукатурные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 70%.