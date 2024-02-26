26 февраля 2024

В Челябинской области ждут знаменитую российскую фигуристку Слуцкую

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Ирины Слуцкой в ДЮСШ Спартаковец. Екатеринбург, слуцкая ирина
Ирина Слуцкая проведет мастер-класс для подрастающего поколения фигуристов Фото:

В Озерске (Челябинская область) 2 марта ждут знаменитую российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Как сообщил в соцсетях глава города Евгений Щербаков, она примет участие в открытии мероприятий Года здоровья, а также проведет мастер-класс для воспитанников местной школы фигурного катания.

«К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте Щербаков.

Весь день на арене будут проходить различные мероприятия. Все начнется в 10:30 со свободного проката, который продлится полтора часа. Затем стартует церемония открытия спортивного дня. После официальной части на лед выйдут воспитанники озерской школы фигурного катания. В 15:00 Слуцкая проведет для них мастер-класс, после которого любой желающий сможет получить автограф знаменитой спортсменки. Для зрителей вход бесплатный.

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В Озерске (Челябинская область) 2 марта ждут знаменитую российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Как сообщил в соцсетях глава города Евгений Щербаков, она примет участие в открытии мероприятий Года здоровья, а также проведет мастер-класс для воспитанников местной школы фигурного катания. «К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте Щербаков. Весь день на арене будут проходить различные мероприятия. Все начнется в 10:30 со свободного проката, который продлится полтора часа. Затем стартует церемония открытия спортивного дня. После официальной части на лед выйдут воспитанники озерской школы фигурного катания. В 15:00 Слуцкая проведет для них мастер-класс, после которого любой желающий сможет получить автограф знаменитой спортсменки. Для зрителей вход бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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