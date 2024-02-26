В Челябинской области ждут знаменитую российскую фигуристку Слуцкую

27 февраля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Ирина Слуцкая проведет мастер-класс для подрастающего поколения фигуристов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Озерске (Челябинская область) 2 марта ждут знаменитую российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Как сообщил в соцсетях глава города Евгений Щербаков, она примет участие в открытии мероприятий Года здоровья, а также проведет мастер-класс для воспитанников местной школы фигурного катания. «К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте Щербаков. Весь день на арене будут проходить различные мероприятия. Все начнется в 10:30 со свободного проката, который продлится полтора часа. Затем стартует церемония открытия спортивного дня. После официальной части на лед выйдут воспитанники озерской школы фигурного катания. В 15:00 Слуцкая проведет для них мастер-класс, после которого любой желающий сможет получить автограф знаменитой спортсменки. Для зрителей вход бесплатный.

В Озерске (Челябинская область) 2 марта ждут знаменитую российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Как сообщил в соцсетях глава города Евгений Щербаков, она примет участие в открытии мероприятий Года здоровья, а также проведет мастер-класс для воспитанников местной школы фигурного катания. «К нам приезжает знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Чемпионка мира и призер Олимпийских игр вместе с озерскими спортсменами дадут старт событиям Года здоровья», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте Щербаков. Весь день на арене будут проходить различные мероприятия. Все начнется в 10:30 со свободного проката, который продлится полтора часа. Затем стартует церемония открытия спортивного дня. После официальной части на лед выйдут воспитанники озерской школы фигурного катания. В 15:00 Слуцкая проведет для них мастер-класс, после которого любой желающий сможет получить автограф знаменитой спортсменки. Для зрителей вход бесплатный.