В Китае назвали три фактора, от которых зависит исход конфликта на Украине

Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.
«Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание. Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года.
В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев.
По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт.
Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times. «Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание. Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года. В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев. По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт.