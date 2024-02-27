В Китае назвали три фактора, от которых зависит исход конфликта на Украине

Asia Times: исход СВО зависит от поставок, информации и политической воли
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Поставки, информация и политическая воля определят развитие СВО в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

«Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание. Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года.

В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев.

По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт.

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Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times. «Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание. Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года. В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев. По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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