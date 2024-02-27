В Китае назвали три фактора, от которых зависит исход конфликта на Украине

Asia Times: исход СВО зависит от поставок, информации и политической воли

27 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Поставки, информация и политическая воля определят развитие СВО в 2024 году Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times. «Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание . Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года. В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев. По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исход конфликта на Украине зависит от поставок военных ресурсов, уровня распространения информации и политической установки участников конфликта и наблюдателей. Об этом сообщает китайское издание Asia Times. «Поставки, информация и политическая воля могут определить, вступит ли жестокий конфликт в четвертый год или закончится на третий год», — сообщает издание. Отмечается, что от этих факторов зависит то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года. В Китае считают, что Россия и Украина «участвуют в гонке за пополнение своих военных ресурсов». Среди них не только солдаты, но и боеприпасы, ракеты. Также отмечается, что конфликт на Украине — это «война сообщений». Украинская сторона пытается вести борьбу с Россией не только на уровне боевых столкновений, но и на информационном. Хотя, как отмечается, некоторая усталость от СВО сказалась на моральном духе украинцев. По мнению авторов статьи, исход спецоперации зависит не только от России и Украины, но и от политики США и европейских стран. Возможной причиной ухудшения ситуации для Киева могут стать президентские выборы в США в 2024 году. Так как бывший президент Дональд Трамп не скрывает своего отвращения к поставкам помощи на Украине давно утверждает, что американцы не должны платить за этот конфликт.