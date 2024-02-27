Специалисты изучили методы, которыми челябинские заводы привлекают сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для работников заводов Челябинской области вместо удаленной работы специалисты нашли другие стимулы для продолжения деятельности. Как URA.RU рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков, в условиях роста зарплат работодатели стали дополнительно мотивировать сотрудников трудоустраиваться.

«В среднем по стране увеличение предлагаемых зарплат составило порядка 35%, по Челябинской области — также 35%. Кроме роста зарплат, на челябинских предприятиях, где невозможен удаленный режим работы, работодатели используют другие стимулы для сотрудников», — пояснил URA.RU Пучков.

По словам собеседника URA.RU, с дефицитом персонала помогает бороться увеличение производительности труда и работа с сотрудниками. Пучков привел набор инструментов, позволяющих закрепить работников на рабочем месте. Среди них эффективной практикой в регионе является компенсация ипотечных платежей сотрудников.

Другие варианты предполагают расширение соцпакета за счет доставки персонала на рабочие места за счет работодателя, организацию системы добровольного медстрахования и оборудование дошкольных учреждений для детей вблизи от работы их родителей. Челябинские компании также занялись более широким распределением путевок для санаторно-курортного лечения сотрудников. Немаловажным фактором, по мнению эксперта, продолжает выступать бренд работодателя.

Руководитель направления по работе с государственными организациями «Авито Работы» Илья Борзик отметил повсеместное распространение удаленного и гибридного графика работы персонала. Как Борзик рассказал URA.RU, в условиях нехватки сотрудников работодатели идут навстречу соискателям, соглашаясь на их пожелания трудиться вне офиса. Данный тренд в 2024 году сохранится.