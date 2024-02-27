Работодатели нашли новые стимулы для трудоустройства на челябинские заводы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
Специалисты изучили методы, которыми челябинские заводы привлекают сотрудников Фото:

Для работников заводов Челябинской области вместо удаленной работы специалисты нашли другие стимулы для продолжения деятельности. Как URA.RU рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков, в условиях роста зарплат работодатели стали дополнительно мотивировать сотрудников трудоустраиваться.

«В среднем по стране увеличение предлагаемых зарплат составило порядка 35%, по Челябинской области — также 35%. Кроме роста зарплат, на челябинских предприятиях, где невозможен удаленный режим работы, работодатели используют другие стимулы для сотрудников», — пояснил URA.RU Пучков.

По словам собеседника URA.RU, с дефицитом персонала помогает бороться увеличение производительности труда и работа с сотрудниками. Пучков привел набор инструментов, позволяющих закрепить работников на рабочем месте. Среди них эффективной практикой в регионе является компенсация ипотечных платежей сотрудников.

Другие варианты предполагают расширение соцпакета за счет доставки персонала на рабочие места за счет работодателя, организацию системы добровольного медстрахования и оборудование дошкольных учреждений для детей вблизи от работы их родителей. Челябинские компании также занялись более широким распределением путевок для санаторно-курортного лечения сотрудников. Немаловажным фактором, по мнению эксперта, продолжает выступать бренд работодателя.

Руководитель направления по работе с государственными организациями «Авито Работы» Илья Борзик отметил повсеместное распространение удаленного и гибридного графика работы персонала. Как Борзик рассказал URA.RU, в условиях нехватки сотрудников работодатели идут навстречу соискателям, соглашаясь на их пожелания трудиться вне офиса. Данный тренд в 2024 году сохранится.

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Для работников заводов Челябинской области вместо удаленной работы специалисты нашли другие стимулы для продолжения деятельности. Как URA.RU рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков, в условиях роста зарплат работодатели стали дополнительно мотивировать сотрудников трудоустраиваться. «В среднем по стране увеличение предлагаемых зарплат составило порядка 35%, по Челябинской области — также 35%. Кроме роста зарплат, на челябинских предприятиях, где невозможен удаленный режим работы, работодатели используют другие стимулы для сотрудников», — пояснил URA.RU Пучков. По словам собеседника URA.RU, с дефицитом персонала помогает бороться увеличение производительности труда и работа с сотрудниками. Пучков привел набор инструментов, позволяющих закрепить работников на рабочем месте. Среди них эффективной практикой в регионе является компенсация ипотечных платежей сотрудников. Другие варианты предполагают расширение соцпакета за счет доставки персонала на рабочие места за счет работодателя, организацию системы добровольного медстрахования и оборудование дошкольных учреждений для детей вблизи от работы их родителей. Челябинские компании также занялись более широким распределением путевок для санаторно-курортного лечения сотрудников. Немаловажным фактором, по мнению эксперта, продолжает выступать бренд работодателя. Руководитель направления по работе с государственными организациями «Авито Работы» Илья Борзик отметил повсеместное распространение удаленного и гибридного графика работы персонала. Как Борзик рассказал URA.RU, в условиях нехватки сотрудников работодатели идут навстречу соискателям, соглашаясь на их пожелания трудиться вне офиса. Данный тренд в 2024 году сохранится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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