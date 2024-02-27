Клуб челябинских олигархов обсудит защиту от кибератак

Темой заседания СПП Челябинской области станет информбезопасность

Вопросы кибербезопасности вошли в повестку СПП региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудит 1 марта защиту от кибератак. Как сообщили в пресс-службе СПП, проведет собрание председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Собравшиеся на заседание СПП обсудят вопросы информационной безопасности в новых условиях, цифровую гигиену промпредприятий. Председательствовать на заседании будет президент СПП и председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — рассказали в СПП.

Другими вопросами станут подведение итогов работы союза в 2023 году и взаимодействие с представителями научных кругов под эгидой строящегося межвузовского кампуса. Результаты работы проанализирует Рашников. Автозавод «Урал» подпишет соглашение о намерении создать на его базе лабораторию.

В заседании примут участие приглашенные гости. Среди них будут представители властей региона, депутат Госдумы РФ, сенаторы и члены «Опоры России». В Челябинск приедут представители свердловского СПП, с которым подписано соглашение о взаимодействии.