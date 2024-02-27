Клуб челябинских олигархов обсудит защиту от кибератак

Темой заседания СПП Челябинской области станет информбезопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Вопросы кибербезопасности вошли в повестку СПП региона Фото:

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудит 1 марта защиту от кибератак. Как сообщили в пресс-службе СПП, проведет собрание председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Собравшиеся на заседание СПП обсудят вопросы информационной безопасности в новых условиях, цифровую гигиену промпредприятий. Председательствовать на заседании будет президент СПП и председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — рассказали в СПП.

Другими вопросами станут подведение итогов работы союза в 2023 году и взаимодействие с представителями научных кругов под эгидой строящегося межвузовского кампуса. Результаты работы проанализирует Рашников. Автозавод «Урал» подпишет соглашение о намерении создать на его базе лабораторию.

В заседании примут участие приглашенные гости. Среди них будут представители властей региона, депутат Госдумы РФ, сенаторы и члены «Опоры России». В Челябинск приедут представители свердловского СПП, с которым подписано соглашение о взаимодействии.

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Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудит 1 марта защиту от кибератак. Как сообщили в пресс-службе СПП, проведет собрание председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. «Собравшиеся на заседание СПП обсудят вопросы информационной безопасности в новых условиях, цифровую гигиену промпредприятий. Председательствовать на заседании будет президент СПП и председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — рассказали в СПП. Другими вопросами станут подведение итогов работы союза в 2023 году и взаимодействие с представителями научных кругов под эгидой строящегося межвузовского кампуса. Результаты работы проанализирует Рашников. Автозавод «Урал» подпишет соглашение о намерении создать на его базе лабораторию. В заседании примут участие приглашенные гости. Среди них будут представители властей региона, депутат Госдумы РФ, сенаторы и члены «Опоры России». В Челябинск приедут представители свердловского СПП, с которым подписано соглашение о взаимодействии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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