27 февраля 2024

Один из напавших на жителей Кременкуля пытался скрыться от правосудия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
После инцидента мужчина попытался скрыться в Челябинске Фото:

Один из мужчин, напавших на жителей Кременкуля, пытался скрыться от правосудия. Сразу после случившегося он уехал к знакомым в Челябинск, где планировал «отсидеться». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделать ему это не удалось. Его местоположение было установлено, а сам он был задержан.

«Вторым участником произошедшего оказался 29-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый. Злоумышленник уехал из поселка и скрывался в квартире у знакомых в Челябинске. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД области установили его место нахождения. Совместно с коллегами из Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что в отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Драка произошла в ночь на 25 февраля. Двое мужчин возвращались из кафе. На улице Ленина их окрикнула другая компания. Разговор перерос в драку, в ходе которой одному из мужчин причинили травмы. Сейчас он проходит лечение.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из мужчин, напавших на жителей Кременкуля, пытался скрыться от правосудия. Сразу после случившегося он уехал к знакомым в Челябинск, где планировал «отсидеться». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделать ему это не удалось. Его местоположение было установлено, а сам он был задержан. «Вторым участником произошедшего оказался 29-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый. Злоумышленник уехал из поселка и скрывался в квартире у знакомых в Челябинске. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД области установили его место нахождения. Совместно с коллегами из Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону отметили, что в отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Драка произошла в ночь на 25 февраля. Двое мужчин возвращались из кафе. На улице Ленина их окрикнула другая компания. Разговор перерос в драку, в ходе которой одному из мужчин причинили травмы. Сейчас он проходит лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...