Один из напавших на жителей Кременкуля пытался скрыться от правосудия

28 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

После инцидента мужчина попытался скрыться в Челябинске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Один из мужчин, напавших на жителей Кременкуля, пытался скрыться от правосудия. Сразу после случившегося он уехал к знакомым в Челябинск, где планировал «отсидеться». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделать ему это не удалось. Его местоположение было установлено, а сам он был задержан. «Вторым участником произошедшего оказался 29-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый. Злоумышленник уехал из поселка и скрывался в квартире у знакомых в Челябинске. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД области установили его место нахождения. Совместно с коллегами из Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону отметили, что в отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Драка произошла в ночь на 25 февраля. Двое мужчин возвращались из кафе. На улице Ленина их окрикнула другая компания. Разговор перерос в драку, в ходе которой одному из мужчин причинили травмы. Сейчас он проходит лечение.

Один из мужчин, напавших на жителей Кременкуля, пытался скрыться от правосудия. Сразу после случившегося он уехал к знакомым в Челябинск, где планировал «отсидеться». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сделать ему это не удалось. Его местоположение было установлено, а сам он был задержан. «Вторым участником произошедшего оказался 29-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый. Злоумышленник уехал из поселка и скрывался в квартире у знакомых в Челябинске. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД области установили его место нахождения. Совместно с коллегами из Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону отметили, что в отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Драка произошла в ночь на 25 февраля. Двое мужчин возвращались из кафе. На улице Ленина их окрикнула другая компания. Разговор перерос в драку, в ходе которой одному из мужчин причинили травмы. Сейчас он проходит лечение.