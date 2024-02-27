27 февраля 2024

В Челябинске на маршруты выведут новые троллейбусы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Новые троллейбусы производят на заводе в Челябинске Фото:

С марта на маршрут № 12 в Челябинске выпустят новые троллейбусы, а маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Информация об этом опубликована на портале госузакупок.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик принять и оплатить эти работы. Протяженность маршрута 15 километров», — говорится в конкурсной документации на маршрут № 12.

Маршрут следует от остановки «Улица Молдавская» через Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Воровского и Блюхера до остановки «АМЗ». За обслуживание маршрута № 12 перевозчику с 1 по 16 марта заплатят 6,7 миллиона рублей. А с 16-го по 31 марта — 7,1 миллиона.

По информации о другой закупке на 8,9 миллиона рублей, маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Сейчас троллейбусы № 19 ходят от парка Гагарина до поселка Первоозерного. К ним добавятся остановки «Школа № 19», «Сквер «Мамин-парк», «Вязовая», «Мамина». На этом участке пути троллейбусы будут ездить на автономном ходу, то есть строительства контактной линии не потребуется.

Все контракты выиграла компания «Синара». Новые троллейбусы производят на заводе компании в Челябинске. Во время визита в Челябинск в феврале 2024 года завод обещал посетить президент Владимир Путин.

За перевозку пассажиров и багажа в первой половине марта подрядчику заплатят почти 6,7 миллиона рублей
За перевозку пассажиров и багажа в первой половине марта подрядчику заплатят почти 6,7 миллиона рублей
Фото:
7,1 миилиона рублей выплатят за работу маршрута № 12 во второй половине марта
7,1 миилиона рублей выплатят за работу маршрута № 12 во второй половине марта
Фото:
Маршрут № 19 продлят на четыре остановки
Маршрут № 19 продлят на четыре остановки
Фото:
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С марта на маршрут № 12 в Челябинске выпустят новые троллейбусы, а маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Информация об этом опубликована на портале госузакупок. «Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик принять и оплатить эти работы. Протяженность маршрута 15 километров», — говорится в конкурсной документации на маршрут № 12. Маршрут следует от остановки «Улица Молдавская» через Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Воровского и Блюхера до остановки «АМЗ». За обслуживание маршрута № 12 перевозчику с 1 по 16 марта заплатят 6,7 миллиона рублей. А с 16-го по 31 марта — 7,1 миллиона. По информации о другой закупке на 8,9 миллиона рублей, маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Сейчас троллейбусы № 19 ходят от парка Гагарина до поселка Первоозерного. К ним добавятся остановки «Школа № 19», «Сквер «Мамин-парк», «Вязовая», «Мамина». На этом участке пути троллейбусы будут ездить на автономном ходу, то есть строительства контактной линии не потребуется. Все контракты выиграла компания «Синара». Новые троллейбусы производят на заводе компании в Челябинске. Во время визита в Челябинск в феврале 2024 года завод обещал посетить президент Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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