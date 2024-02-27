В Челябинске на маршруты выведут новые троллейбусы. Скрин

28 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Новые троллейбусы производят на заводе в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С марта на маршрут № 12 в Челябинске выпустят новые троллейбусы, а маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Информация об этом опубликована на портале госузакупок. «Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик принять и оплатить эти работы. Протяженность маршрута 15 километров», — говорится в конкурсной документации на маршрут № 12. Маршрут следует от остановки «Улица Молдавская» через Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Воровского и Блюхера до остановки «АМЗ». За обслуживание маршрута № 12 перевозчику с 1 по 16 марта заплатят 6,7 миллиона рублей. А с 16-го по 31 марта — 7,1 миллиона. По информации о другой закупке на 8,9 миллиона рублей, маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Сейчас троллейбусы № 19 ходят от парка Гагарина до поселка Первоозерного. К ним добавятся остановки «Школа № 19», «Сквер «Мамин-парк», «Вязовая», «Мамина». На этом участке пути троллейбусы будут ездить на автономном ходу, то есть строительства контактной линии не потребуется. Все контракты выиграла компания «Синара». Новые троллейбусы производят на заводе компании в Челябинске. Во время визита в Челябинск в феврале 2024 года завод обещал посетить президент Владимир Путин. За перевозку пассажиров и багажа в первой половине марта подрядчику заплатят почти 6,7 миллиона рублей Фото: скрин сервиса Сбис 7,1 миилиона рублей выплатят за работу маршрута № 12 во второй половине марта Фото: скрин сервиса Сбис Маршрут № 19 продлят на четыре остановки Фото: скрин сервиса Сбис Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С марта на маршрут № 12 в Челябинске выпустят новые троллейбусы, а маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Информация об этом опубликована на портале госузакупок. «Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршруту, а заказчик принять и оплатить эти работы. Протяженность маршрута 15 километров», — говорится в конкурсной документации на маршрут № 12. Маршрут следует от остановки «Улица Молдавская» через Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Воровского и Блюхера до остановки «АМЗ». За обслуживание маршрута № 12 перевозчику с 1 по 16 марта заплатят 6,7 миллиона рублей. А с 16-го по 31 марта — 7,1 миллиона. По информации о другой закупке на 8,9 миллиона рублей, маршрут № 19 продлят на четыре остановки. Сейчас троллейбусы № 19 ходят от парка Гагарина до поселка Первоозерного. К ним добавятся остановки «Школа № 19», «Сквер «Мамин-парк», «Вязовая», «Мамина». На этом участке пути троллейбусы будут ездить на автономном ходу, то есть строительства контактной линии не потребуется. Все контракты выиграла компания «Синара». Новые троллейбусы производят на заводе компании в Челябинске. Во время визита в Челябинск в феврале 2024 года завод обещал посетить президент Владимир Путин.