В Челябинских городах на два дня задержится смог

28 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

На время НМУ предприятия приостанавливают часть производственных процессов Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Челябинска и еще четырех городов региона с до 19 часов 1 марта сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает челябинский центр по гидрометеорологии. «В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 1 марта 2024 года в городах Челябинск, Коркино, Златоуст, Аша и Магнитогорск объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили синоптики. В период неблагоприятных метеорологических условий промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Они приостанавливают часть производственных процессов. В минэкологии региона сообщили, что продолжают круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, а также специалистами контрольно-надзорных органов.

На территории Челябинска и еще четырех городов региона с до 19 часов 1 марта сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает челябинский центр по гидрометеорологии. «В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 1 марта 2024 года в городах Челябинск, Коркино, Златоуст, Аша и Магнитогорск объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили синоптики. В период неблагоприятных метеорологических условий промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Они приостанавливают часть производственных процессов. В минэкологии региона сообщили, что продолжают круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, а также специалистами контрольно-надзорных органов.