В Челябинских городах на два дня задержится смог

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Клипарт. Магнитогорск, смог, дымка, нму, экология, асфальтовый завод
На время НМУ предприятия приостанавливают часть производственных процессов Фото:

На территории Челябинска и еще четырех городов региона с до 19 часов 1 марта сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает челябинский центр по гидрометеорологии.

«В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 1 марта 2024 года в городах Челябинск, Коркино, Златоуст, Аша и Магнитогорск объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили синоптики.

В период неблагоприятных метеорологических условий промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Они приостанавливают часть производственных процессов. В минэкологии региона сообщили, что продолжают круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, а также специалистами контрольно-надзорных органов.

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На территории Челябинска и еще четырех городов региона с до 19 часов 1 марта сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает челябинский центр по гидрометеорологии. «В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 1 марта 2024 года в городах Челябинск, Коркино, Златоуст, Аша и Магнитогорск объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили синоптики. В период неблагоприятных метеорологических условий промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Они приостанавливают часть производственных процессов. В минэкологии региона сообщили, что продолжают круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, а также специалистами контрольно-надзорных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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