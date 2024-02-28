Вениамин Голубицкий презентовал в Екатеринбурге свой новый сборник стихов

Вениамин Голубицкий уже выпустил несколько сборников стихов Фото предоставлено организаторами презентации

Президент ГК «Кортрос», поэт Вениамин Голубицкий презентовал в Екатеринбурге свой новый сборник «Окликнутый». Он представляет объединение лирических стихов, в которых поднимаются вопросы о жизни, смыслах и случаях и ведется откровенный разговор с миром.

Как рассказали URA.RU участники камерного мероприятия, прошедшего в Доме актера, познакомиться с новой книгой могли только специально приглашенные гости. Политическая тусовка была представлена экс-мэром Екатеринбурга, первым вице-спикером заксо Аркадием Чернецким, свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой, вице-спикером заксобрания Виктором Маслаковым (создатель двух энциклопедий о Екатеринбурге), замруководителя аппарата главы региона Вадимом Дубичевым, советником вице-губернатора, кандидатом исторических наук Александром Рыжковым, экс-премьером Алексеем Воробьевым.

Пришли и представители творческой интеллигенции: писатели Леонид Быков и Евгений Касимов, музыкант Александр Пантыкин, замгендиректора Свердловской музкомедии Игорь Лейфель и главный редактор издательства Уральского федерального университета Евгений Зашихин. Голубицкий прочитал гостям несколько стихов из своего сборника, рассказал историю написания книги. А после оркестр B-A-С-H и Пантыкин исполнили песни на стихотворения поэта.

В своей рецензии поэт и эссеист Алексей Пурин отметил, что сборник отличает насыщенность лирики. «Он применяет в стихописании методы и приемы, выработанные фотоискусством (фотоработами сопровождаются стихи в некоторых его сборниках). Как он это делает, я не знаю, но стихотворение в итоге становится похожим на снимок — статичный, подробный и убедительный», — отозвался литератор.

Для Голубицколго — члена Союза писателей России — это седьмой сборник, на его стихи написаны десятки песен, исполненных именитыми музыкантами — Владимиром Пресняковым, Николаем Носковым, Сергеем Мазаевым, Александром Буйновым, Евгением Маргулисом. Голубицкий является обладателем премии Российского союза писателей в номинации «Поэт года» и RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».