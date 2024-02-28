Губернатор ХМАО вручила первый знак «Героя Югры» матери погибшего участника СВО

Губернатор Наталья Комарова вручила первый почетный знак «Героя Югры» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила первый почетный знак «Герой Югры» Анне Ершовой, матери жителя Сургута Валентина Ершова, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«Уважаемая Анна Викторовна, ваш сын Валентин — гражданин Российской Федерации, который выполнил долг перед Родиной, обеспечил выполнение конституционных обязанностей по защите страны. Он по праву — герой», — сказала Наталья Комарова.

Валентин Ершов был мобилизован в сентябре 2022 году. Служил в батальоне «Югра». Погиб в конце января под Авдеевкой (ДНР). Он спас своего раненого сослуживца от атаки дронов, но сам погиб от удара вражеского беспилотника. О посмертном награждении Наталью Комарову просили его сослуживцы, когда губернатор посещала Донецкую народную республику.

Почетный знак «Герой Югры» был учрежден в 2022 году. Им награждаются югорчане, совершившие героические и социально значимые поступки.

Ранее Наталья Комарова рассказывала о подвиге Валентина Ершова. Про югорского бойца, погибшего защищая товарища, губернатор сообщила во время поздравления жителей округа с Днем защитника отечества.