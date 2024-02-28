28 февраля 2024

Челябинские репетиторы стали зарабатывать на 35% больше

HeadHunter: зарплаты челябинских репетиторов за год выросли на 35%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, газета, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
Репетиторов стало требоваться больше, чем годом ранее Фото:

Медианные зарплаты репетиторов в Челябинской области за 2023 год увеличились на 35%. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, в 60% случаев организации искали специалистов с опытом.

«В Челябинской области медианная зарплата для репетиторов в 2023 году составила 75 тысяч рублей. Это на 35% больше, чем в 2022 году», — уточнили в HeadHunter.

За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов. Чаще всего это делали коммерческие образовательные учреждения, которые работают в онлайн- или офлайн форматах. Опыт в 53% случаев требовался от года до трех лет, в 7% — от трех до шести и более. В то же время в 39% вакансий было указано, что на работу готовы принять без опыта работы.

В 51% случаев специалистов искали на полный рабочий день. При этом треть объявлений предполагала гибкий график работы, удаленный формат — 29%.

За год количество вакансий возросло. В январе объявлений размещено на 10% больше, чем год назад. В настоящий момент в регионе в профдеятельности «Наука и образование» представлено свыше 300 вакансий.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медианные зарплаты репетиторов в Челябинской области за 2023 год увеличились на 35%. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, в 60% случаев организации искали специалистов с опытом. «В Челябинской области медианная зарплата для репетиторов в 2023 году составила 75 тысяч рублей. Это на 35% больше, чем в 2022 году», — уточнили в HeadHunter. За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов. Чаще всего это делали коммерческие образовательные учреждения, которые работают в онлайн- или офлайн форматах. Опыт в 53% случаев требовался от года до трех лет, в 7% — от трех до шести и более. В то же время в 39% вакансий было указано, что на работу готовы принять без опыта работы. В 51% случаев специалистов искали на полный рабочий день. При этом треть объявлений предполагала гибкий график работы, удаленный формат — 29%. За год количество вакансий возросло. В январе объявлений размещено на 10% больше, чем год назад. В настоящий момент в регионе в профдеятельности «Наука и образование» представлено свыше 300 вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...