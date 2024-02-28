Челябинские репетиторы стали зарабатывать на 35% больше

HeadHunter: зарплаты челябинских репетиторов за год выросли на 35%

29 февраля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Репетиторов стало требоваться больше, чем годом ранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медианные зарплаты репетиторов в Челябинской области за 2023 год увеличились на 35%. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, в 60% случаев организации искали специалистов с опытом. «В Челябинской области медианная зарплата для репетиторов в 2023 году составила 75 тысяч рублей. Это на 35% больше, чем в 2022 году», — уточнили в HeadHunter. За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов. Чаще всего это делали коммерческие образовательные учреждения, которые работают в онлайн- или офлайн форматах. Опыт в 53% случаев требовался от года до трех лет, в 7% — от трех до шести и более. В то же время в 39% вакансий было указано, что на работу готовы принять без опыта работы. В 51% случаев специалистов искали на полный рабочий день. При этом треть объявлений предполагала гибкий график работы, удаленный формат — 29%. За год количество вакансий возросло. В январе объявлений размещено на 10% больше, чем год назад. В настоящий момент в регионе в профдеятельности «Наука и образование» представлено свыше 300 вакансий.

Медианные зарплаты репетиторов в Челябинской области за 2023 год увеличились на 35%. Как выяснили аналитики сервиса HeadHunter, в 60% случаев организации искали специалистов с опытом. «В Челябинской области медианная зарплата для репетиторов в 2023 году составила 75 тысяч рублей. Это на 35% больше, чем в 2022 году», — уточнили в HeadHunter. За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов. Чаще всего это делали коммерческие образовательные учреждения, которые работают в онлайн- или офлайн форматах. Опыт в 53% случаев требовался от года до трех лет, в 7% — от трех до шести и более. В то же время в 39% вакансий было указано, что на работу готовы принять без опыта работы. В 51% случаев специалистов искали на полный рабочий день. При этом треть объявлений предполагала гибкий график работы, удаленный формат — 29%. За год количество вакансий возросло. В январе объявлений размещено на 10% больше, чем год назад. В настоящий момент в регионе в профдеятельности «Наука и образование» представлено свыше 300 вакансий.