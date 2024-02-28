Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ не дали вывезти из РФ в Кыргызстан 22 тонны муки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, причиной запрета на вывоз стало отсутствие у перевозчика необходимых документов.
«На российско-казахстанской границе остановили фуру с 22 тоннами пшеничной муки. Продукт питания пытались вывезти незаконно из России в Кыргызстан. У перевозчика не оказалось фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
Как отметил начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, вывоз из страны подкарантинной продукции возможен только при наличии фитосанитарного сертификата. Из-за его отсутствия принято решение о запрете вывоза 450 мешков хлебопекарной муки с территории РФ.
«По данному факту материалы в отношении нарушителя направлены в Россельхознадзор. Транспортное средство с грузом возвращено в РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.
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