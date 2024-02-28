28 февраля 2024

Челябинские таможенники не дали вывезти из РФ 22 тонн муки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Муку пытались вывезти из России в Кыргызстан Фото:

Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ не дали вывезти из РФ в Кыргызстан 22 тонны муки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, причиной запрета на вывоз стало отсутствие у перевозчика необходимых документов.

«На российско-казахстанской границе остановили фуру с 22 тоннами пшеничной муки. Продукт питания пытались вывезти незаконно из России в Кыргызстан. У перевозчика не оказалось фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Как отметил начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, вывоз из страны подкарантинной продукции возможен только при наличии фитосанитарного сертификата. Из-за его отсутствия принято решение о запрете вывоза 450 мешков хлебопекарной муки с территории РФ.

«По данному факту материалы в отношении нарушителя направлены в Россельхознадзор. Транспортное средство с грузом возвращено в РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Муку пытались вывезти без фитосанитарного сертификата
Муку пытались вывезти без фитосанитарного сертификата
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Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из регионального погрануправления ФСБ не дали вывезти из РФ в Кыргызстан 22 тонны муки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, причиной запрета на вывоз стало отсутствие у перевозчика необходимых документов. «На российско-казахстанской границе остановили фуру с 22 тоннами пшеничной муки. Продукт питания пытались вывезти незаконно из России в Кыргызстан. У перевозчика не оказалось фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Как отметил начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, вывоз из страны подкарантинной продукции возможен только при наличии фитосанитарного сертификата. Из-за его отсутствия принято решение о запрете вывоза 450 мешков хлебопекарной муки с территории РФ. «По данному факту материалы в отношении нарушителя направлены в Россельхознадзор. Транспортное средство с грузом возвращено в РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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