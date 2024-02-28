Пермский таксист обокрал пассажира, чтобы заплатить кредит

29 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

После поездки таксист украл у пассажира 20 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чайковском (Пермский край) таксист обокрал своего пассажира. Он сделал это для того, чтобы погасить кредит. Информация о совершенном преступлении размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Чайковском 41-летний таксист обокрал пассажира. Он сделал это, когда пассажир передал ему свой смартфон с открытым банковским приложением, чтобы таксист сам перевел себе стоимость поездки. Воспользовавшись моментом, таксист перевел на свой счет 20 тысяч рублей. Когда полицейские задержали водителя, он признался, что сделал это для того, чтобы погасить кредит», — рассказали в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что пермяк возмести пассажиру причиненный ущерб, суд признал его виновным. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

В Чайковском (Пермский край) таксист обокрал своего пассажира. Он сделал это для того, чтобы погасить кредит. Информация о совершенном преступлении размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Чайковском 41-летний таксист обокрал пассажира. Он сделал это, когда пассажир передал ему свой смартфон с открытым банковским приложением, чтобы таксист сам перевел себе стоимость поездки. Воспользовавшись моментом, таксист перевел на свой счет 20 тысяч рублей. Когда полицейские задержали водителя, он признался, что сделал это для того, чтобы погасить кредит», — рассказали в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что пермяк возмести пассажиру причиненный ущерб, суд признал его виновным. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.