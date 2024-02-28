28 февраля 2024

Пермский таксист обокрал пассажира, чтобы заплатить кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
После поездки таксист украл у пассажира 20 тысяч рублей Фото:

В Чайковском (Пермский край) таксист обокрал своего пассажира. Он сделал это для того, чтобы погасить кредит. Информация о совершенном преступлении размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В Чайковском 41-летний таксист обокрал пассажира. Он сделал это, когда пассажир передал ему свой смартфон с открытым банковским приложением, чтобы таксист сам перевел себе стоимость поездки. Воспользовавшись моментом, таксист перевел на свой счет 20 тысяч рублей. Когда полицейские задержали водителя, он признался, что сделал это для того, чтобы погасить кредит», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что пермяк возмести пассажиру причиненный ущерб, суд признал его виновным. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

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В Чайковском (Пермский край) таксист обокрал своего пассажира. Он сделал это для того, чтобы погасить кредит. Информация о совершенном преступлении размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Чайковском 41-летний таксист обокрал пассажира. Он сделал это, когда пассажир передал ему свой смартфон с открытым банковским приложением, чтобы таксист сам перевел себе стоимость поездки. Воспользовавшись моментом, таксист перевел на свой счет 20 тысяч рублей. Когда полицейские задержали водителя, он признался, что сделал это для того, чтобы погасить кредит», — рассказали в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что пермяк возмести пассажиру причиненный ущерб, суд признал его виновным. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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