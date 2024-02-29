Челябинец поджег ритуальный зал. Фото

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Сотрудники полиции оперативно задержали поджигателя Фото:

В Снежинске (Челябинская область) местный житель поджег ритуальный зал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали.

«По собранным доказательствам сотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее не судимого 35-летнего жителя города. Преступление он совершил на фоне возникших неприязненных отношений. Увидев открытое окно, мужчина бросил внутрь горящий предмет и удалился», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что изначально рассматривалась версия о возгорании зала. Однако проведенная экспертиза установила, что объект подожгли. Причастность задержанного мужчины была доказана. Причиненный материальный ущерб составил около 2 млн рублей. На период следственных действий мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Мужчина бросил в отрытое окно заведения горящий предмет
Мужчина бросил в отрытое окно заведения горящий предмет
Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) местный житель поджег ритуальный зал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. «По собранным доказательствам сотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее не судимого 35-летнего жителя города. Преступление он совершил на фоне возникших неприязненных отношений. Увидев открытое окно, мужчина бросил внутрь горящий предмет и удалился», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что изначально рассматривалась версия о возгорании зала. Однако проведенная экспертиза установила, что объект подожгли. Причастность задержанного мужчины была доказана. Причиненный материальный ущерб составил около 2 млн рублей. На период следственных действий мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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