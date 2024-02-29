29 февраля 2024

Два человека пострадали во время пожара в многоэтажке Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Воровского. Тюмень , мчс, тушение пожара, пожарный, мчс россии
По предварительным данным у пострадавших отравление дымом Фото:

Два человека были госпитализированы с места пожара в многоэтажке на улице Федорова в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

«На момент прибытия дым шел из окна 4 этажа и было плотное задымление подъезда. Приступили к спасению жителей. По итогу 40 человек эвакуировано, в том числе 12 детей. Двух человек передали в скорую», — сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение. Что стало причиной пожара, предстоит установить сотрудникам пожарного надзора.

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Два человека были госпитализированы с места пожара в многоэтажке на улице Федорова в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «На момент прибытия дым шел из окна 4 этажа и было плотное задымление подъезда. Приступили к спасению жителей. По итогу 40 человек эвакуировано, в том числе 12 детей. Двух человек передали в скорую», — сообщили в ведомстве. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение. Что стало причиной пожара, предстоит установить сотрудникам пожарного надзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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