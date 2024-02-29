Два человека пострадали во время пожара в многоэтажке Сургута

По предварительным данным у пострадавших отравление дымом
Два человека были госпитализированы с места пожара в многоэтажке на улице Федорова в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
«На момент прибытия дым шел из окна 4 этажа и было плотное задымление подъезда. Приступили к спасению жителей. По итогу 40 человек эвакуировано, в том числе 12 детей. Двух человек передали в скорую», — сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение. Что стало причиной пожара, предстоит установить сотрудникам пожарного надзора.
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