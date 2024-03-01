Уральского росгвардейца наградили по указу Путина

02 марта 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Награждение офицеров Росгвардии прошло в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге командующий Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Владимир Спиридонов 1 марта вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам. Один из офицеров был награжден указом президента России Владимира Путина, говорится в сообщении Росгвардии. «Владимир Спиридонов в торжественной обстановке вручил государственные и ведомственные награды, а также новые погоны к очередным воинским званиям офицерам объединения. Указом президента Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицер награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится на сайте ведомства. Еще одному сотруднику управления округа вручили почетную грамоту за инициативность и отличие в служебно-боевой деятельности. Командующий округом поздравил сотрудников с высокими наградами и пожелал успехов в выполнении служебно-боевых задач. Фото: группа «Росгвардия. Уральский округ» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-141520792_9516) Фото: группа «Росгвардия. Уральский округ» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-141520792_9516)

В Екатеринбурге командующий Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Владимир Спиридонов 1 марта вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам. Один из офицеров был награжден указом президента России Владимира Путина, говорится в сообщении Росгвардии. «Владимир Спиридонов в торжественной обстановке вручил государственные и ведомственные награды, а также новые погоны к очередным воинским званиям офицерам объединения. Указом президента Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицер награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится на сайте ведомства. Еще одному сотруднику управления округа вручили почетную грамоту за инициативность и отличие в служебно-боевой деятельности. Командующий округом поздравил сотрудников с высокими наградами и пожелал успехов в выполнении служебно-боевых задач.