01 марта 2024

Уральского росгвардейца наградили по указу Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Награждение офицеров Росгвардии прошло в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге командующий Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Владимир Спиридонов 1 марта вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам. Один из офицеров был награжден указом президента России Владимира Путина, говорится в сообщении Росгвардии.

«Владимир Спиридонов в торжественной обстановке вручил государственные и ведомственные награды, а также новые погоны к очередным воинским званиям офицерам объединения. Указом президента Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицер награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится на сайте ведомства.

Еще одному сотруднику управления округа вручили почетную грамоту за инициативность и отличие в служебно-боевой деятельности. Командующий округом поздравил сотрудников с высокими наградами и пожелал успехов в выполнении служебно-боевых задач.

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В Екатеринбурге командующий Уральским округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Владимир Спиридонов 1 марта вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам. Один из офицеров был награжден указом президента России Владимира Путина, говорится в сообщении Росгвардии. «Владимир Спиридонов в торжественной обстановке вручил государственные и ведомственные награды, а также новые погоны к очередным воинским званиям офицерам объединения. Указом президента Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, офицер награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится на сайте ведомства. Еще одному сотруднику управления округа вручили почетную грамоту за инициативность и отличие в служебно-боевой деятельности. Командующий округом поздравил сотрудников с высокими наградами и пожелал успехов в выполнении служебно-боевых задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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