47news сообщил о двух беспилотниках над Санкт-Петербургом

Кроме беспилотника, атаковавшего два жилых дома в Красногвардейском районе Петербурга, в небе над городом был замечен еще один БПЛА. Сейчас его обломки ищут во Всеволожском районе Ленобласти, пишет 47news.
«Ранним утром 2 марта зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Петербургом. Обломки одного из них ищут в Калининском районе города, у Пискаревского проспекта. На поиски второго дрона подняты наряды полиции и Росгвардии Всеволожского района Ленобласти», — говорится в материале.
Ранее сообщалось о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате атаки два здания были обесточены и получили повреждения. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки дрона никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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