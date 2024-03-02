47news сообщил о двух беспилотниках над Санкт-Петербургом

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Обломки второго беспилотника ищут в Ленобласти, пишет 47news Фото:

Кроме беспилотника, атаковавшего два жилых дома в Красногвардейском районе Петербурга, в небе над городом был замечен еще один БПЛА. Сейчас его обломки ищут во Всеволожском районе Ленобласти, пишет 47news.

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«Ранним утром 2 марта зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Петербургом. Обломки одного из них ищут в Калининском районе города, у Пискаревского проспекта. На поиски второго дрона подняты наряды полиции и Росгвардии Всеволожского района Ленобласти», — говорится в материале.

Ранее сообщалось о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате атаки два здания были обесточены и получили повреждения. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки дрона никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Кроме беспилотника, атаковавшего два жилых дома в Красногвардейском районе Петербурга, в небе над городом был замечен еще один БПЛА. Сейчас его обломки ищут во Всеволожском районе Ленобласти, пишет 47news. «Ранним утром 2 марта зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Петербургом. Обломки одного из них ищут в Калининском районе города, у Пискаревского проспекта. На поиски второго дрона подняты наряды полиции и Росгвардии Всеволожского района Ленобласти», — говорится в материале. Ранее сообщалось о беспилотнике, врезавшемся в жилой дом. В результате атаки два здания были обесточены и получили повреждения. Из помещений были эвакуированы 100 человек. Из-за атаки дрона никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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