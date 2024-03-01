01 марта 2024

Мошенники рассылают сообщения от имени главы Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин попросил земляков и подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях Фото:

Мошенники в соцсети создали фейковую страницу главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Об этом землякам рассказал сам мэр. Он попросил всех быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Уважаемые земляки, подписчики! Меня проинформировали о том, что от моего имени происходит рассылка подозрительных сообщений. Призываю вас быть внимательными и осторожными и всякий раз проверять информацию, не отвечать аферистам и не переходить по подозрительным ссылкам», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что сообщения с фейковых аккаунтов могут в дальнейшем привести к вымогательству и потери денежных средств.

Мошенники ранее неоднократно создавали фейковые аккаунты губернатора ХМАО Натальи Комаровой в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.

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Мошенники в соцсети создали фейковую страницу главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Об этом землякам рассказал сам мэр. Он попросил всех быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. «Уважаемые земляки, подписчики! Меня проинформировали о том, что от моего имени происходит рассылка подозрительных сообщений. Призываю вас быть внимательными и осторожными и всякий раз проверять информацию, не отвечать аферистам и не переходить по подозрительным ссылкам», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что сообщения с фейковых аккаунтов могут в дальнейшем привести к вымогательству и потери денежных средств. Мошенники ранее неоднократно создавали фейковые аккаунты губернатора ХМАО Натальи Комаровой в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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