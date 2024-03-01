Мошенники рассылают сообщения от имени главы Ханты-Мансийска

02 марта 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Ряшин попросил земляков и подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мошенники в соцсети создали фейковую страницу главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Об этом землякам рассказал сам мэр. Он попросил всех быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. «Уважаемые земляки, подписчики! Меня проинформировали о том, что от моего имени происходит рассылка подозрительных сообщений. Призываю вас быть внимательными и осторожными и всякий раз проверять информацию, не отвечать аферистам и не переходить по подозрительным ссылкам», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что сообщения с фейковых аккаунтов могут в дальнейшем привести к вымогательству и потери денежных средств. Мошенники ранее неоднократно создавали фейковые аккаунты губернатора ХМАО Натальи Комаровой в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.

Мошенники в соцсети создали фейковую страницу главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Об этом землякам рассказал сам мэр. Он попросил всех быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. «Уважаемые земляки, подписчики! Меня проинформировали о том, что от моего имени происходит рассылка подозрительных сообщений. Призываю вас быть внимательными и осторожными и всякий раз проверять информацию, не отвечать аферистам и не переходить по подозрительным ссылкам», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. Он обратил внимание, что сообщения с фейковых аккаунтов могут в дальнейшем привести к вымогательству и потери денежных средств. Мошенники ранее неоднократно создавали фейковые аккаунты губернатора ХМАО Натальи Комаровой в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.