Сенатор Пушков предсказал победу Трампа над Байденом на выборах президента США

Сенатор Пушков: Байдену будет трудно фальсифицировать результаты выборов

03 марта 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Байдену придется сильно постараться, чтобы не проиграть на выборах, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Большинство зарегистрированных американских избирателей отдают предпочтение экс-президенту США Дональду Трампу в его политической борьбе с действующим лидером страны Джо Байденом. В этом году окружению Байдена будет трудно фальсифицировать результаты президентской гонки, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Трамп по всем опросам продолжает опережать Байдена. <…> По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года в США 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байден выбрали 39% респондентов. Эта информация содержится в отчете New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.

Большинство зарегистрированных американских избирателей отдают предпочтение экс-президенту США Дональду Трампу в его политической борьбе с действующим лидером страны Джо Байденом. В этом году окружению Байдена будет трудно фальсифицировать результаты президентской гонки, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Трамп по всем опросам продолжает опережать Байдена. <…> По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года в США 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байден выбрали 39% респондентов. Эта информация содержится в отчете New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.