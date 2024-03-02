02 марта 2024
01 марта 2024

Сенатор Пушков предсказал победу Трампа над Байденом на выборах президента США

Сенатор Пушков: Байдену будет трудно фальсифицировать результаты выборов
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Байдену придется сильно постараться, чтобы не проиграть на выборах, считает Алексей Пушков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Большинство зарегистрированных американских избирателей отдают предпочтение экс-президенту США Дональду Трампу в его политической борьбе с действующим лидером страны Джо Байденом. В этом году окружению Байдена будет трудно фальсифицировать результаты президентской гонки, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Трамп по всем опросам продолжает опережать Байдена. <…> По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года в США 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байден выбрали 39% респондентов. Эта информация содержится в отчете New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.

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Большинство зарегистрированных американских избирателей отдают предпочтение экс-президенту США Дональду Трампу в его политической борьбе с действующим лидером страны Джо Байденом. В этом году окружению Байдена будет трудно фальсифицировать результаты президентской гонки, считает сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Трамп по всем опросам продолжает опережать Байдена. <…> По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года в США 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, Байден выбрали 39% респондентов. Эта информация содержится в отчете New York Times. По данным NBC, рейтинг Трампа на несколько пунктов превышает аналогичный показатель Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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