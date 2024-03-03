03 марта 2024

Врачи Нижневартовска назвали основные виды порока развития у новорожденных

Патологии у младенцев Нижневартовска чаще возникают с сердцем и половой системой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития Фото:

Самые распространенные пороки развития у новорожденных Нижневартовска — патологии сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. О других врожденных аномалиях рассказали медики перинатального центра города на странице учреждения «ВКонтакте».

«В нашем перинатальном центре за 2023 год специалистами выявлены: 131 случай рождения детей с пороками сердечно-сосудистой системы, 50 случаев аномалий мочеполовой и мочевыделительной систем. В предыдущем году родились малыши с пороками желудочно-кишечного тракта — таких в нашем центре было пятеро, 20 новорожденных с пороками костно-мышечной системы», — сообщается в публикации медучреждения. Среди самых редких патологий у нижневартовских младенцев синдром Дауна и «заячья губа».

В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития, а в текущем году — 40. При этом на ранних стадиях медикам удалось диагностировать 76 патологий развития у плода в предыдущем году и 14 в этом.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые распространенные пороки развития у новорожденных Нижневартовска — патологии сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. О других врожденных аномалиях рассказали медики перинатального центра города на странице учреждения «ВКонтакте». «В нашем перинатальном центре за 2023 год специалистами выявлены: 131 случай рождения детей с пороками сердечно-сосудистой системы, 50 случаев аномалий мочеполовой и мочевыделительной систем. В предыдущем году родились малыши с пороками желудочно-кишечного тракта — таких в нашем центре было пятеро, 20 новорожденных с пороками костно-мышечной системы», — сообщается в публикации медучреждения. Среди самых редких патологий у нижневартовских младенцев синдром Дауна и «заячья губа». В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития, а в текущем году — 40. При этом на ранних стадиях медикам удалось диагностировать 76 патологий развития у плода в предыдущем году и 14 в этом. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...