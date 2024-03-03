Врачи Нижневартовска назвали основные виды порока развития у новорожденных

Патологии у младенцев Нижневартовска чаще возникают с сердцем и половой системой

04 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые распространенные пороки развития у новорожденных Нижневартовска — патологии сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. О других врожденных аномалиях рассказали медики перинатального центра города на странице учреждения «ВКонтакте». «В нашем перинатальном центре за 2023 год специалистами выявлены: 131 случай рождения детей с пороками сердечно-сосудистой системы, 50 случаев аномалий мочеполовой и мочевыделительной систем. В предыдущем году родились малыши с пороками желудочно-кишечного тракта — таких в нашем центре было пятеро, 20 новорожденных с пороками костно-мышечной системы», — сообщается в публикации медучреждения. Среди самых редких патологий у нижневартовских младенцев синдром Дауна и «заячья губа». В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития, а в текущем году — 40. При этом на ранних стадиях медикам удалось диагностировать 76 патологий развития у плода в предыдущем году и 14 в этом. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.

Самые распространенные пороки развития у новорожденных Нижневартовска — патологии сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. О других врожденных аномалиях рассказали медики перинатального центра города на странице учреждения «ВКонтакте». «В нашем перинатальном центре за 2023 год специалистами выявлены: 131 случай рождения детей с пороками сердечно-сосудистой системы, 50 случаев аномалий мочеполовой и мочевыделительной систем. В предыдущем году родились малыши с пороками желудочно-кишечного тракта — таких в нашем центре было пятеро, 20 новорожденных с пороками костно-мышечной системы», — сообщается в публикации медучреждения. Среди самых редких патологий у нижневартовских младенцев синдром Дауна и «заячья губа». В 2023 году в центре родилось 219 малышей с врожденными пороками развития, а в текущем году — 40. При этом на ранних стадиях медикам удалось диагностировать 76 патологий развития у плода в предыдущем году и 14 в этом. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.