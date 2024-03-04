В январе доля спроса на китайские автомобили в Челябинской области составила 30%

04 марта 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

На дорогах становится все больше китайских автомобилей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В январе 2024 года доля спроса на новые китайские автомобили в Челябинской области составила 30%. Об этом 4 марта заявили в сервисе Авито Авто. «Эксперты проанализировали статистику по спросу и предложению на новые китайские автомобили на платформе в период с января 2023 по январь 2024 года в Челябинской области. Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 158%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 30%. По данным сервиса, за прошедший год количество объявлений о продаже китайских моделей выросло на 260%. Таким образом, доля предложения новых китайских авто составила 54% от всех объявлений о продаже авто на площадке», — сообщили в Авито Авто. В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость нового китайского автомобиля на Авито Авто в Челябинской области выросла на 8% до трех миллионов рублей. По данным сервиса, самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023 —января 2024 года в Челябинской области стал Chery со средней ценой в 3 240 000 рублей. На долю бренда пришелся 25% от общего спроса на новые авто китайских производителей. Второе место занял бренд Geely. Автомобилями этого бренда интересовались 19% пользователей. Средняя стоимость авто этого бренда — 2 940 000 рублей. Третье место досталось Changan. Спрос на автомобили данной марки составил 11%. Купить автомобиль Changan можно было в среднем за 2 750 000 рублей. Замыкают топ-5 модели брендов Haval (доля спроса — 10%) и EXEED (доля спроса — 6%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе 2024 года доля спроса на новые китайские автомобили в Челябинской области составила 30%. Об этом 4 марта заявили в сервисе Авито Авто. «Эксперты проанализировали статистику по спросу и предложению на новые китайские автомобили на платформе в период с января 2023 по январь 2024 года в Челябинской области. Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 158%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 30%. По данным сервиса, за прошедший год количество объявлений о продаже китайских моделей выросло на 260%. Таким образом, доля предложения новых китайских авто составила 54% от всех объявлений о продаже авто на площадке», — сообщили в Авито Авто. В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость нового китайского автомобиля на Авито Авто в Челябинской области выросла на 8% до трех миллионов рублей. По данным сервиса, самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023 —января 2024 года в Челябинской области стал Chery со средней ценой в 3 240 000 рублей. На долю бренда пришелся 25% от общего спроса на новые авто китайских производителей. Второе место занял бренд Geely. Автомобилями этого бренда интересовались 19% пользователей. Средняя стоимость авто этого бренда — 2 940 000 рублей. Третье место досталось Changan. Спрос на автомобили данной марки составил 11%. Купить автомобиль Changan можно было в среднем за 2 750 000 рублей. Замыкают топ-5 модели брендов Haval (доля спроса — 10%) и EXEED (доля спроса — 6%).