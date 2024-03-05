Как в госпитале Бурденко обокрали Героя России из Екатеринбурга

Героя России из Екатеринбурга Владимира Шиковского обокрали в московском госпитале имени Бурденко, пока он спал. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник, близкий к екатеринбургской мэрии.
«Это случилось в ночь с 22 на 23 февраля. Шиковский спал в палате, рядом лежала сумка с документами и деньгами. Когда он проснулся в 11 часов утра, уже ничего не было», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что по понятным причинам в Главном военном клиническом госпитале сейчас очень много народу, поэтому совершить кражу мог практически любой. Всего из сумки были украдены паспорт, военник, удостоверение Героя России, банковские карты, медали и 80 тысяч рублей — практически все сбережения солдата.
Владимир Шиковский был тяжело ранен при штурме Авдеевки в прошлом году (потерял ногу). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подключился к решению проблем 26-летнего земляка. Дело в том, что Шиковский рвется обратно на фронт — он хочет вернуться к боевым товарищам и быть полезным. Екатеринбургский глава попросил свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова ускорить процесс протезирования молодого Героя России. После реабилитации парень сможет, например, быть инструктором.
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