Как в госпитале Бурденко обокрали Героя России из Екатеринбурга

Героя России из Екатеринбурга Шиковского обокрали в госпитале, пока он спал

05 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Неизвестный стащил деньги солдата, пока тот спал в палате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Героя России из Екатеринбурга Владимира Шиковского обокрали в московском госпитале имени Бурденко, пока он спал. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник, близкий к екатеринбургской мэрии. «Это случилось в ночь с 22 на 23 февраля. Шиковский спал в палате, рядом лежала сумка с документами и деньгами. Когда он проснулся в 11 часов утра, уже ничего не было», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что по понятным причинам в Главном военном клиническом госпитале сейчас очень много народу, поэтому совершить кражу мог практически любой. Всего из сумки были украдены паспорт, военник, удостоверение Героя России, банковские карты, медали и 80 тысяч рублей — практически все сбережения солдата. Владимир Шиковский был тяжело ранен при штурме Авдеевки в прошлом году (потерял ногу). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подключился к решению проблем 26-летнего земляка. Дело в том, что Шиковский рвется обратно на фронт — он хочет вернуться к боевым товарищам и быть полезным. Екатеринбургский глава попросил свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова ускорить процесс протезирования молодого Героя России. После реабилитации парень сможет, например, быть инструктором. В начале 2024 года Орлов вручил Шиковскому медаль в честь 300-летия Екатеринбурга Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга

Героя России из Екатеринбурга Владимира Шиковского обокрали в московском госпитале имени Бурденко, пока он спал. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник, близкий к екатеринбургской мэрии. «Это случилось в ночь с 22 на 23 февраля. Шиковский спал в палате, рядом лежала сумка с документами и деньгами. Когда он проснулся в 11 часов утра, уже ничего не было», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что по понятным причинам в Главном военном клиническом госпитале сейчас очень много народу, поэтому совершить кражу мог практически любой. Всего из сумки были украдены паспорт, военник, удостоверение Героя России, банковские карты, медали и 80 тысяч рублей — практически все сбережения солдата. Владимир Шиковский был тяжело ранен при штурме Авдеевки в прошлом году (потерял ногу). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подключился к решению проблем 26-летнего земляка. Дело в том, что Шиковский рвется обратно на фронт — он хочет вернуться к боевым товарищам и быть полезным. Екатеринбургский глава попросил свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова ускорить процесс протезирования молодого Героя России. После реабилитации парень сможет, например, быть инструктором.