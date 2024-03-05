Герой СВО, военврач Мария Мирошниченко в Челябинске поздравила женщин с 8 Марта

06 марта 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Мария Мирошниченко в Челябинске встретится с волонтерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Герой специальной военной операции, военврач Мария Мирошниченко 6 марта посетила Челябинск. Мирошниченко поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. «С наступающим 8 Марта. Желаю вам терпения, здоровья. Чтобы любовь, которая есть у вас к мужчинам, которых вы цените, любите и ждете, не иссякала. Они обязательно вернутся с победой, потому что по-другому быть не может», — сказала Мирошниченко. Она отметила, что для бойцов СВО поддержка женщин, которые ждут их дома, очень важна. Для них главное — знать, что они не зря воюют, что они защищают своих жен и детей. Мирошниченко пожелала женщинам здоровья и счастья. Мария Мирошниченко — ординатор хирургического отделения подвижного медицинского взвода 165-го отдельного медицинского батальона 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии. При выполнении боевой задачи подразделение, в котором состояла лейтенант Мирошниченко, 28 февраля 2022 года столкнулось с превосходящими силами противника. Рискуя жизнью, под перекрестным огнем Мария оказывала помощь раненым солдатам и офицерам. Вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу получила осколочное ранение. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант медицинской службы Мирошниченко награждена медалью «За отвагу». В Челябинске Мирошниченко встретится с волонтерами-медиками в штабе общественной поддержки. Также она посетит фонд «Защитники Отечества» и побывает на концерте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Герой специальной военной операции, военврач Мария Мирошниченко 6 марта посетила Челябинск. Мирошниченко поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. «С наступающим 8 Марта. Желаю вам терпения, здоровья. Чтобы любовь, которая есть у вас к мужчинам, которых вы цените, любите и ждете, не иссякала. Они обязательно вернутся с победой, потому что по-другому быть не может», — сказала Мирошниченко. Она отметила, что для бойцов СВО поддержка женщин, которые ждут их дома, очень важна. Для них главное — знать, что они не зря воюют, что они защищают своих жен и детей. Мирошниченко пожелала женщинам здоровья и счастья. Мария Мирошниченко — ординатор хирургического отделения подвижного медицинского взвода 165-го отдельного медицинского батальона 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии. При выполнении боевой задачи подразделение, в котором состояла лейтенант Мирошниченко, 28 февраля 2022 года столкнулось с превосходящими силами противника. Рискуя жизнью, под перекрестным огнем Мария оказывала помощь раненым солдатам и офицерам. Вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу получила осколочное ранение. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант медицинской службы Мирошниченко награждена медалью «За отвагу». В Челябинске Мирошниченко встретится с волонтерами-медиками в штабе общественной поддержки. Также она посетит фонд «Защитники Отечества» и побывает на концерте.