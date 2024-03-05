05 марта 2024

В Челябинской области завыли сирены. Видео

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирены завыли в Челябинской области 6 марта в 11:20 Фото:

В Челябинской области 6 марта прошла проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены завыли в 11:20 по местному времени.

«В Челябинской области 6 марта пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей», — сообщили в пресс-службе правительства. Вой сирен раздался в областном центре в 11:20 по местному времени.

Звуки оповещения раздавались пять минут. В 10:43 в течении минуты в телеэфире транслировалась информационная заставка, на радио был передан текстовый сигнал. В то же время включилось речевое сообщение на домофонах компании «Интерсвязь».

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В Челябинской области 6 марта прошла проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены завыли в 11:20 по местному времени. «В Челябинской области 6 марта пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей», — сообщили в пресс-службе правительства. Вой сирен раздался в областном центре в 11:20 по местному времени. Звуки оповещения раздавались пять минут. В 10:43 в течении минуты в телеэфире транслировалась информационная заставка, на радио был передан текстовый сигнал. В то же время включилось речевое сообщение на домофонах компании «Интерсвязь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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