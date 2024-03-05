В Челябинской области 6 марта прошла проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены завыли в 11:20 по местному времени.
«В Челябинской области 6 марта пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей», — сообщили в пресс-службе правительства. Вой сирен раздался в областном центре в 11:20 по местному времени.
Звуки оповещения раздавались пять минут. В 10:43 в течении минуты в телеэфире транслировалась информационная заставка, на радио был передан текстовый сигнал. В то же время включилось речевое сообщение на домофонах компании «Интерсвязь».
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